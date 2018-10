Deulofeu, Thiago, Morata y Rufo Herráiz

Madrid, 28 oct (EFE).- El fin de semana de los españoles en Europa estuvo marcado por la recuperación de varios jugadores, que marcaron goles con los que volvieron a sonreír después de tiempo sin hacerlo. Fue el caso de Thiago Alcantara, con el Bayern Múnich, de Gerard Deulofeu, con el Watford y de Álvaro Morata, con el Chelsea. Otros como Rufo Herráiz, en Noruega, no deja de marcar. Estos fueron los protagonistas del fin de semana:

THIAGO ALCÁNTARA, DECISIVO EN EL BAYERN

--------------------------------------

Hacía tiempo que Thiago no veía portería, pero lo hizo justo a tiempo para permitir al Bayern recortar puntos al Dortmund en la clasificación de la Bundesliga tras el pinchazo de su gran rival. El centrocampista del conjunto bávaro entró como un camión dentro del área para recoger un pase de Robert Lewandoski para mandar la pelota al fondo de la red del Maguncia. Su tanto, el 1-2 en el minuto 62, fue el segundo que marca en partido oficial este curso (también hizo uno en la Supercopa de Alemania) y dio tres puntos al Bayern. Ahora, sólo dos le separan del Dortmund.

MORATA, GOL DESPUÉS DE 21 DÍAS

-----------------------------

El delantero del Chelsea se hizo con un hueco en el once titular de su equipo y no defraudó con un gol al Burnley, que fue goleado 0-4. Hizo el primero 21 días después (el último se lo hizo al Southampton el 7 de octubre) de su anterior tanto en partido oficial y suma tres dianas en la Premier League y otra en la Liga Europa. Morata leyó perfectamente un pase filtrado de Barkley tras un robo de Kanté y con la puntera remató de primeras para volver a hacer una diana después de tres semanas.

GERARD DEULOFEU RECUPERA LA SONRISA

------------------------------------

Hacía mucho tiempo que Gerard Deulofeu no firmaba un buen partido y sonreía después de meter un gol. Este fin de semana, en el Watford, sí lo hizo. No marcaba desde el pasado 5 de febrero, cuando acertó ante el Chelsea. Desde entonces, ha sufrido alguna lesión y por ello no ha tenido demasiada continuidad. Sin embargo, este sábado, ante el Huddersfield, firmó un buen encuentro que coronó con un golazo. Hizo el 2-0 con un eslalon por la banda derecha que culminó con un trallazo que perforó sin piedad la portería de su rival. Deulofeu, recuperó la sonrisa.

RUFO HERRÁIZ, SIN FRENO EN NORUEGA

---------------------------------

El jugador del Sandefjord no para de marcar goles en Noruega. Se le caen de los bolsillos. Esta semana, por cuarta jornada consecutiva, volvió a hacer un tanto en la Liga del país escandinavo. Se lo hizo al Kristiansund y abrió el marcador para un club que lucha por no descender. Además, tuvo un asistente de lujo, otro español, Enric Valles, que propició el tanto de su compañero, que suma cinco desde que llegó al Sandefjord hace diez jornadas.

TAMBIÉN BRILLARON:

-----------------

Airam dio la victoria al Cracovia, que ganó en la Liga de Polonia 0-1 al Korona; Adrián Dalmau, en Holanda, volvió a marcar con el Hercales después del doblete que consiguió la semana pasada. Su víctima, fue el Zwolle; En Francia, Cristian López, para el Angers, marcó un buen gol de cabeza y se estrenó en la Ligue 1. Su equipo perdió 1-2.

En Chipre, Ismael López también perdió, pero también marcó. Lo hizo en el Omonia. Como Manuel Torres y Rubén Jurado. El primero hizo un doblete y el segundo completó la victoria del AEL Limassol, que ganó 4-1 al Paralimni; y en Austria, el defensa César Ortiz dio un punto al Mattersburg con una diana al Altach, su primera del curso.