Craviotto: "Mi pasión es ser piragüista y mi profesión, policía"

Redacción Deportes, 28 oct (EFE).- Saúl Craviotto, dos veces campeón olímpico, afirmó este domingo en Catoira (Pontevedra), con motivo del VII Congreso Internacional de Entrenadores de Aguas Tranquilas y I de Eslalon, que su pasión es ser piragüista y su profesión es la de policía.

Craviotto, de 33 años, se refirió a la popularidad adquirida tras ganar el concurso televisivo 'Masterchef'. "Pues vale, no me da rabia, gracias a ellos hemos llegado a mucha gente", reconoció el catalán, que agregó: "Me da una rabia brutal cuando me preguntaban si era piragüista".

"Mi pasión es ser piragüista y mi profesión, policía", comentó Craviotto, para el que los pilares de su "éxito" son "el físico, el poder mental -que marca la diferencia en el deporte de elite-, y el social".

"El deporte me ha enseñado a tener éxito en el resto de las facetas", sostuvo el cuádruple medallista olímpico.

Igualmente ve importante "tener red de seguridad, de manera que si te caes puedas tener una tranquilidad", lo que él ha encontrado como integrante del Cuerpo Nacional de Policía.

El palista afincado en Asturias, que llamó la atención sobre el "nivel brutal de presión" al que están sometidos los deportistas, y también del "riesgo de frustración y depresión" al que están expuestos", sugirió "luchar fuera de la zona de confort, que es donde realmente se consigue el éxito".