"Checo" Pérez: "Al final dependes de una máquina

México, 28 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Force India) reconoció estar disconforme con su abandono en el Gran Premio de México, pero reconoció que es algo que siempre puede pasar en la Fórmula Uno.

"Al final dependes de una máquina; es el único fin de semana en el que quieres que todo sea perfecto; no fallas, aguantas la presión y al final nuestro deporte es así", dijo.

Pérez, octavo de la clasificación de pilotos, confiaba en subir un puesto con una buena colocación en México, pero se quedó sin frenos y debió abandonar.

"Me quedo con el cariño de la gente y el orgullo de que lo dejé todo en la pista; teníamos todo para quedar séptimo pero no funcionó. Teníamos el séptimo en la bolsa y mejor que eso no lo podíamos hacer, pero al final son fierros", dijo.