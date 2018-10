Cabrera Bello, Rahm, Otaegui y Campillo acaban decepcionados en Shanghái

Songjiang , 28 oct .- Los cuatro golfistas españoles que han participado esta semana en el último Campeonato Mundial de la temporada, el WGC-HSBC Championship, que se ha disputado esta semana en el Sheshan International Golf Club, a las afueras de Shanghái, han acabados decepcionados con su actuación y sus resultados.

El grancanario Rafa Cabrera Bello, el vizcaíno Jon Rahm, el cacereño Jorge Campillo y el guipuzcoano Adrián Otaegui, que se habían ganado un plaza en este torneo por formar parte de los primeros 50 del mundo o estar entre los 30 primeros del circuito europeo, no han logrado pasar del décimo cuarto puesto, lejos del ganador, el estadounidense Xander Schauffele (-14).

Schauffele ha derrotado a su compatriota Tony Finau después de un emocionante último hoyo y un hoyo de desempate, en el que se ha impuesto con sendos birdies. Con esta victoria, el joven golfista de San Diego se pone cuarto de la Race to Dubai y primero de la Fedex Cup, los ránkings de los circuitos de Europa y Estados Unidos.

Por su parte, Cabrera Bello, que venía de cosechar un tercer puesto en Corea, llegó a acercarse a los primeros puestos en las dos últimas jornadas, pero los errores en los últimos hoyos lo dejaron con un resultado final de -3, a once golpes de Schauffele.

A Jon Rahm, que llegó a China con el recuerdo de su victoria contra el estadounidense Tiger Woods en la última jornada de la Ryder Cup, el torneo bienal entre Estados Unidos y Europa que ganó el equipo europeo en París, le ha afectado la falta de entrenamiento.

"En las tres semanas desde la Ryder no he entrenado mucho, cuando quise entrenar había mucho viento en Arizona y los campos estaban cerrados", dijo a Efe Rahm que, a pesar de "jugar cada día un poco mejor", ha terminado con +1 y en el puesto 22.

El joven golfista vizcaíno, instalado entre los diez mejores golfistas del mundo, se mantiene positivo de cara a los próximos torneos. "Es buen ver que el swing está bien, el cuerpo está bien y me falta un poco más de rodaje. Si me das dos semanas más, seguramente jugaré bien las dos semanas siguientes", dijo a Efe Rahm, que tiene por delante la final del circuito europeo en Dubai.

El otro vasco en Shanghái, Adrián Otaegui, ha tenido "una semana muy mala". "Tengo la sensación de que no he jugado tan mal, pero me han caído bogeys por todas las esquinas", dijo a Efe Otaegui después de terminar con +11.

También ha sufrido Campillo, que ha acabado el torneo con +10 y dando las "gracias por que se ha terminado". "Recuerdo haber jugado mal los segundos nueve del segundo día, después creo que he jugado bien, pero he putteado mal", señaló a Efe el cacereño, que se anotó seis birdies un quíntuple bogey en la tercera jornada.