Bordalás: "Hemos maniatado al Betis y hemos roto nuestra mala racha"

Getafe , 28 oct .- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó, después de ganar al Betis 2-0, que su equipo maniató a su rival para conseguir una victoria con la que rompieron una racha de tres partidos consecutivos sin ganar y sin marcar en el Coliseum Alfonso Pérez.

El técnico alicantino se mostró muy satisfecho con el buen juego de su equipo y no quiso hablar sobre Quique Setién, con quien protagonizó en 2013 un encontronazo tras un partido entre el Lugo y el Alcorcón disputado en el Anxo Carro.

"Estamos muy contentos y felices, creo que hemos hecho un magnífico partido. Hemos mostrado nuestra mejor cara. Me alegro por los jugadores y la afición, que ha animado en todo momento. El equipo ha tenido un comportamiento bueno a todos los niveles", dijo.

Además, explicó que, pese a estar por encima del Real Madrid en la clasificación, no se puede comparar al Getafe con el club blanco porque eso sería "perder la cabeza".

"Es uno de los clubes más grandes del mundo. Esto acaba de empezar y nosotros no miramos al Real Madrid. Al final estará peleando por el título, por lo tanto no pensamos en esa posibilidad ni en que pierdan para estar por delante de ellos. Al contrario, les deseamos lo mejor porque le tenemos un respeto enorme", señaló.

"Hoy, sin duda, es un alivio ganar en casa. Te llena de orgullo y confianza. Tampoco habría pasado nada porque teníamos enfrente a un gran equipo que nos triplica en todo. Siempre es un alivio, hay equipos que aún no han ganado en casa. Es difícil sacar los partidos, hoy hemos roto nuestra mala racha", comentó.

Sobre Setién, no quiso hablar. El actual entrenador del Betis perdió 0-1 un duelo ante el Alcorcón de Bordalás y fue muy contundente en 2013: "Nos hemos dejado ganar por un equipo que no se lo ha merecido. Me cabrea ver a los jugadores perder tiempo. De los equipos que están arriba, espero que el Alcorcón no ascienda porque da pena verlos", dijo entonces.

Bordalás respondió que ganó el equipo que más "quiso" ganar y el que le echó "un par de pelotas". También calificó de "falta de respeto" los comentarios de Setién. Cinco años después, no quiso hablar del entrenador del Betis.

"Nunca he hecho ningún comentario al respecto del señor Setién. Sólo he defendido a mi equipo de las críticas. Nosotros no entramos en ese tipo de cosa. No nos hemos saludado, he salido un poco tarde. No voy a entrar, no tengo nada que comentar. Hay que disfrutar de los momentos buenos del fútbol. Hemos ganado un partido, no hemos hecho nada, pero tenemos unas horas para disfrutar".

Asimismo, se refirió a Jorge Molina y a Dimitri Foulquier, los dos autores de los goles del Getafe: "Foulquier ha estado fantástico. Estuvo a un nivel alto. Nuevamente ha marcado y le felicito. Jorge es un tío fantástico y le hacía falta. Desde su llegada, todo el mundo le quiere. Es un grandísimo profesional y esto le va a dar mucha confianza", concluyó.