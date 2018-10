Setién pide "mantener la calma porque esto es muy largo"

Sevilla, 27 oct (EFE).- El entrenador del Betis, Quique Setién, huye de la euforia ante la visita al Getafe y dijo que, pese al histórico triunfo del jueves en San Siro con el Milan (1-2), su equipo está "igual que tras el partido de Valladolid", por lo que aconsejó "mantener la calma porque esto es muy largo y habrá momentos difíciles".

Sobre el Getafe, Setién aseguró este sábado que "no es un equipo que se encierra, son atrevidos, aprietan, tienen mecanismos para jugar en campo contrario y terminan muy pronto las jugadas", aunque es cierto que "ocasionalmente se defienden"; pero no" cree que "sea un partido parecido al del Valladolid o el Alavés".

El técnico del Real Betis confió en rueda de prensa en que Joaquín Sánchez, que vuelve a la lista tras dos semanas ausente por lesión, "pueda jugar un rato", ya que "está mejor, pero ha estado haciendo mucho trabajo aparte", con lo que, en previsión de que siga sin poder reaparecer, ha convocado a diecinueve jugadores.

El santanderino también destacó sobre la victoria en Milán en la Liga Europa que "era un día señalado por el estadio y el equipo que eran", ya que les profesa "admiración por los futbolistas que estuvieron, por tener siete Copas de Europa", y le "impresionó el ambiente" que generaron los 7.000 béticos desplazados.

Frente al cuadro italiano, el Betis tuvo menos posesión que el rival, a lo que Setién repuso que su "objetivo no es ganar la posesión todos los partidos", porque éste "es un medio, no un fin", y asume que contra rivales con "predisposición para atacar" su equipo se "tenga que emplear en defensa".

"Es normal que el Milan nos quite el balón. Para ganar hay que tener efectividad, y cuantas más ocasiones tengamos habrá más posibilidades de ganar. El problema es cuando esto no ocurre y un equipo con menos ocasiones gana. Yo quiero tener el balón para tener más ocasiones, pero no podemos controlar lo que hacen los rivales", afirmó el preparador verdiblanco.