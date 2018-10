Pedrosa atribuye a las ganas de "probar cosas nuevas" su fichaje por KTM

Phillip Island , 27 oct .- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), atribuyó este sábado su fichaje como piloto probador del fabricante austríaco KTM a que "es un proyecto muy joven, están en una etapa nueva y está claro que después de tantos años hace ilusión un cambio y probar cosas nuevas".

"Ellos necesitan esa experiencia y espero que pueda ser de ayuda para mejorar la moto lo más rápido posible ya que tienen altas expectativas", resaltó Pedrosa, quien no cree que se suba a la moto antes del año que viene y descartó disputar algún gran premio como piloto invitado.

A pesar de anunciar en Alemania su retirada de la competición, Dani Pedrosa continuará vinculado así al mundial porque según dijo le encantan las motos, es su pasión "desde niño" y le gusta ir en moto. "Será una manera diferente de enfocarlo, pero con ganas de probar para ver si puedo aportar lo que necesitan".

"Espero disfrutar, estar feliz y que pueda aportarles experiencia en la buena dirección en un proyecto muy joven; vienen del motocross y tienen mucha experiencia en las categorías pequeñas, pero les falta la experiencia en MotoGP", explicó Pedrosa.

"Las motos son mi pasión, está claro que las lesiones las he sufrido, pero me gusta ir en moto, lo hago bien y ese lado de las lesiones siempre estará ahí, pero vivir sin disfrutar no es algo que tu corazón pueda aceptar y para mí es bueno poder montar en moto", se sinceró Pedrosa, quien dijo que de esta forma "no tienes esa presión de estar compitiendo".

A Pedrosa le gustaría despedirse de la competición con alguna victoria, pero reconoció que "va a ser más difícil ganar que otros años, pero la esperanza no se pierde". "Aunque nunca me he sentido muy cómodo con la moto, pero la actitud es siempre la misma, aunque el día sea difícil como hoy, hasta el último día mirando los datos y buscando esa décima para mejorar".

En Australia, a pesar de ser decimoctavo de entrenamientos, Dani Pedrosa indicó que intentará "hacer la mejor carrera posible remontando posiciones desde tan atrás, pero va a ser difícil".