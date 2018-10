Moreno: "Estoy muy contento, es un resultado importante para mi"

Ibiza, 27 oct (EFE).- Alberto Moreno, tercer clasificado en el Campeonato de Europa de triatlón media distancia, se mostró satisfecho por el éxito conseguido tras una dura prueba en la isla de Ibiza.

"Ha sido una carrera muy luchada desde el principio. He ido un poco a contra pie por dejarme un poco más tiempo del que pensaba en el agua. La bici la he hecho totalmente solo y era cuestión de psicológicamente tirar fuerte", explicó.

"Y en la media maratón me daba igual quedar octavo o sexto, quería el podio. He corrido muy rápido y he conseguido lo que buscaba. Estoy muy contento, es un resultado importante para mi", comentó a EFE.

La cita estuvo marcada por el mal tiempo, que obligó a retrasar el comienzo y a suprimir una vuelta en bicicleta: "Hemos desayunado tres horas antes de la carrera, se ha retrasado una hora y media. Hemos perdido una hora y media de carrera así que al final una cosa compensa con la otra. Sí que al principio tenía sensación de hambre pero he ido comiendo un poco más de lo normal, geles y demás. Al final no he corrido mal.

"No he tenido nervios, venía a disfrutar. La carrera era igual para todos, hay que adaptarse a las circunstancias porque si no se te hace una bola y no estás a lo que tienes que estar", manifestó en la meta.