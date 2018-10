Mattis afirma que el asesinato de Khashoggi "socava la seguridad regional"

Manama, 27 oct (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó hoy en Baréin que el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, cometido en el consulado de su país en Estambul, "socava la seguridad regional".

"El asesinato de Khashoggi debe preocuparnos a todos. El fallo de cualquier nación en adherirse a las normas internacionales y al imperio de la ley socava la estabilidad regional en el momento que más se necesita", dijo Mattis en su discurso durante el foro Diálogo Manama, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Mattis, no obstante, reiteró el firme compromiso de su país con sus aliados árabes frente a Irán, país al que acusó de apoyar a Al Qaeda, además de armar a otros grupos terroristas y de amenazar la seguridad marítima.

Del mismo modo, criticó la creciente presencia de Rusia en Oriente Medio y recalcó que Moscú no puede reemplazar el largo compromiso de Estados Unidos con la región.

El presidente de EEUU, Donald Trump, que en un principio distanció a la corona saudí de la muerte de Khashoggi, ha aumentado esta semana sus críticas a sus aliados saudíes, al considerar que "encubrieron" el asesinato y que la operación en su conjunto fue "un completo fiasco".

No obstante, el mandatario no ha cuestionado por ahora la afirmación del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, de que no tuvo nada que ver con los hechos, ni siquiera después de que la Fiscalía General saudí admitiera que el asesinato fue premeditado.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció esta semana una primera represalia por el suceso: la revocación de los visados de los implicados en la muerte de Khashoggi.

El foro Diálogo Manama fue inaugurado anoche y se extenderá hasta el próximo domingo y también contará con la participación de las ministras de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen; de Italia, Elisabetta Trenta; la ministra de Exteriores de Japón, Taro Kono; y su homólogo saudí, Adel al Yubeir, entre otras personalidades.