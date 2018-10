Marcelino: "Un equipo en crisis no compite como hoy el Valencia"

Bilbao, 27 oct (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, lamentó la igualada en San Mamés frente al Athletic Club (1-1) porque los ocho empates en diez partidos en lo que va de curso liguero suponen una "losa" para su equipo, pero dijo que la manera de competir en Bilbao demuestra que su conjunto "no está es crisis".

"Un equipo en crisis no compite como hoy lo ha hecho el Valencia. Jugar en San Mamés es complicado y más cuando este año el Athletic marca al hombre porque hay que ganar duelos para generar situaciones de peligro. Y cuando el rival hace tan pocas y nosotros también pocas, pero claras, merecemos ganar", dijo el técnico valencianista.

Marcelino incidió en que el Valencia dispuso de "una oportunidad clarísima en la primera parte y de otra en la segunda", y que eso debió ser suficiente "para ganar".

El entrenador añadió que la alineación del Athletic no le sorprendió porque "no modificó nada respecto a jornadas anteriores" en cuanto a su planteamiento, aunque sí señaló que "no es habitual" que el conjunto de Eduardo Berizzo disponga un centro del campo "muy físico" como el formado por Dan García, Mikel Rico y Mikel San José.

"Para nosotros los empates son una losa. En diez jornadas llevar ocho empates no es habitual. Llevo 15 años como entrenador profesional y nunca había empatado tres o cuatro partidos seguidos", reconoció.