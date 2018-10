Maqueda: "Nunca perdí la esperanza de volver a la selección"

Madrid, 27 oct (EFE).- Ni los dos años y medio de ausencia hicieron perder la esperanza al lateral Jorge Maqueda, que siguió trabajando a diario con la ilusión de un veinteañero para poder volver a vestir la camiseta de la selección española.

Un trabajo y una fe que tuvo finalmente su recompensa con el encuentro que Maqueda disputó el pasado jueves con los "hispanos" ante Suecia, un encuentro que el toledano, como reconoció en una entrevista concedida a la Agencia EFE, vivió con la ilusión de un debutante.

Pregunta.- Llevaba dos años y medio sin jugar con la selección. ¿Pensó en algún momento que no volvería ya nunca más?

Respuesta.- Nunca perdí la esperanza y esa ha sido además una de las motivaciones para seguir entrenando todos los días, para tratar de mejorar cada día. La posibilidad de volver a la selección siempre es una motivación y por eso he seguido trabajando como cuando tenía veinte años.

P.- ¿Qué sintió cuando recibió la llamada del seleccionador?

R.- Me hizo mucha ilusión, porque la verdad es que no me lo esperaba. Sabía que -Eduardo- Gurbindo estaba tocado, pero en ningún momento me imaginaba que me pudieran llamar. Me lo tomé como cuando fui por primera vez a la selección.

P.- ¿Le ha explicado Jordi Ribera los motivos de su larga ausencia o usted se los ha preguntado?

R.- No le he preguntado y tampoco creo que sea correcto hacerlo, porque él es el entrenador y es quien tiene que tomar las decisiones. Yo sólo tengo que seguir trabajando.

P.- ¿Se siente más nervios cuando se debuta en la selección o como en su caso cuando se regresa tras una larga ausencia?

R.- La primera vez siempre se pasan más nervios, aunque la verdad es que ahora también creo que los nervios me pasaron un poco de factura, me pudo un poco el exceso de ganas en el partido con Suecia, pero creo que siempre es bueno tener ilusión y ganas de hacerlo bien.

P.- ¿Qué le ha pedido el seleccionador en estos partidos?

R.- No hemos hablado mucho, esencialmente hemos hablado de cuestiones tácticas, de cómo está trabajando la selección y nada más.

P.- ¿Ha notado muchas diferencias en el juego de la selección con respecto a la etapa de Manolo Cadenas?.

R.- En dos sesiones de entrenamiento tampoco se puede notar mucho la diferencia, haría falta más tiempo, pero con sólo dos sesiones no puedo decir que haya cambiado mucho.

P.- ¿Qué puede aportar Jorge Maqueda a esta selección?

R.- La verdad es que poco, ¡Son los campeones de Europa!. Quizá lo único las ganas de querer seguir ganado cada día, porque lo cierto es que lo tienen todo.

P.- ¿Ve esta convocatoria como algo circunstancial o cree que puede hacerse un hueco en los planes de Jordi Ribera?

R.- Desde que llegó Jordi los dos que han entrado siempre han sido Gurbindo y Alex -Dujshebaev-, que además han estado a un gran nivel, por lo que yo me lo he tomado como un premio a mi trabajo en este principio de temporada. Así que a seguir trabajando y esperar a ver si le podemos poner difícil la decisión al seleccionador.

P.- ¿Supone una presión añadida tener que convencer al seleccionador en apenas dos partidos?

R.- La verdad es que no me lo planteo así. La idea es hacerlo lo mejor posible, no dejarme nada en el tintero, hacer lo que sé y, sobre todo, disfrutar por el hecho de volver a la selección.

P.- Entonces se ve jugando el próximo Mundial

R.- Ahora mismo estoy pensando en el partido del domingo con Noruega y cuando acabe tocará pensar en el club, para el Mundial queda mucho todavía.