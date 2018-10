Macron tensa su pulso a los periodistas al sacar del Elíseo la sala de prensa

París, 27 oct (EFE).- Ocho meses después de anunciar el cierre inminente de la sala de prensa del Palacio del Elíseo, el pulso mantenido entre el presidente francés y los periodistas se ha inclinado de forma definitiva a favor de Emmanuel Macron con la ratificación de sus planes.

La prensa dispone desde hace 30 años de un pequeño cubículo de 55 metros cuadrados en un lateral del Patio de Honor del palacio, un espacio particularmente abarrotado en las coberturas de visitas de otros jefes de Estado o de cumbres internacionales.

Macron adelantó en mayo de 2017, a su llegada al poder, su intención de modernizarlo para dar cabida a más acreditados. Esta idea se ha materializado en una nueva sala que triplicará esa superficie pero que estará ubicada en un edificio anexo, al otro lado de la calle.

El Elíseo arguyó en un comunicado esta semana, con el que formalizó la mudanza, que los periodistas gozarán de condiciones de trabajo "mejores en términos de comodidad, técnica y seguridad".

La nueva sala inaugurará de aquí "a finales de año" la primera de sus dos plantas, mientras que la segunda estará accesible en el primer semestre de 2019.

Desde que el traslado fue anunciado por primera vez, en febrero, la Asociación de la Prensa Presidencial intenta poner freno al plan del Ejecutivo y ahora denuncia que éste se ha trazado sin concertarlo con sus futuros inquilinos, que consideran este movimiento como un ataque contra sus libertades.

"No entendemos por qué la presencia no intrusiva de periodistas en el seno del Palacio molesta hasta este punto. (...) No comprendemos por qué esos 55 metros cuadrados son tan indispensables como para pisotear una tradición que siempre se ha respetado bajo la V República", señala la asociación en un comunicado.

El Elíseo destaca que la remodelación forma parte de sus planes de reforma del ala oeste del Elíseo para hacerla más apta a la labor de los equipos presidenciales, que según su versión solo tienen un espacio de reunión de apenas 20 plazas.

Esa versión no ha convencido a los periodistas, que la tachan de "inaceptable".

La presencia de la sala de prensa dentro de ese histórico Palacio "no es una cuestión de metros cuadrados ni de comodidad, sino un símbolo. Refleja el lugar que la presidencia atribuye al papel de la información", sostienen.

En su opinión, "la Presidencia francesa se comporta como propietaria de un lugar del que es inquilina y que pertenece a los franceses".

La prensa ya había alertado en febrero de que su traslado complica el trabajo de los medios, ralentiza el envío de las informaciones y les priva de una ventana en primera línea desde la que observar las idas y venidas de ministros e invitados.

No es un privilegio, apuntan, sino una necesidad inherente a su profesión.

Los periodistas franceses añaden que aunque su decisión recuerda a la del mandatario estadounidense, Donald Trump, que intentó "echar" a la prensa de la Casa Blanca, este acabó renunciando a sus planes.

Pero Macron ha seguido adelante, y con ello da un paso más en su intención de guardar distancias con los medios. Con el conservador Nicolas Sarkozy, pero especialmente con el socialista François Hollande, la relación entre ambas esferas había gozado de una cercanía que él quiso cortar desde el principio.

"Para todos los periodistas de la prensa presidencial, la mejor respuesta es y será proseguir su trabajo con total independencia", concluyeron estos en el comunicado lanzado contra esa "decisión unilateral".