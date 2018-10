Joel Rodríguez: "Mi primer año en categoría absoluta está resultando difícil"

Las Palmas de Gran Canaria, 27 oct (EFE).- Joel Rodríguez, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, elegido como mejor deportista individual masculino de la isla, ha reconocido a Efe que su primer año compitiendo en categoría absoluta está resultando difícil.

Rodríguez, que logró el galardón como mejor deportista grancanario por tercera vez, conquistó el campeonato del mundo de la clase Laser Standard sub-21 el pasado año en Bélgica.

"Uno no se espera un reconocimiento como mejor deportista de Gran Canaria, porque no piensas en el mismo, pero sí es verdad que el pasado año conseguí buenos resultados y por ahí ha llegado este premio, que supone un apoyo emocional más y algo que me motiva para seguir entrenando", ha indicado.

El joven regatista del Náutico grancanario ha dedicado el galardón especialmente a sus familiares.

"De quien primero me acordé cuando me concedieron el premio fue de mi familia: mis padres, mi hermano, mis tíos, mis abuelos, de todos, y también de los compañeros del equipo de navegación", ha señalado.

Joel Rodríguez está compitiendo este año en categoría absoluta, donde ha asegurado que se enfrenta a un nivel más alto.

"Al ser mi primer año fuera de la categoría juvenil me está resultando complicado por el gran nivel que hay. No he obtenido los resultados de otros años, pero he quedado décimo en el campeonato de Europa sénior y tercero en los Juegos del Mediterráneo, por lo que está siendo una buena temporada", ha señalado.

Joel aún debe afrontar antes de que finalice el año el campeonato de España de la categoría, que se disputará en aguas de la capital grancanaria.

"En principio, partimos como favoritos Joaquín Blanco y yo, y ya veremos qué ocurre", ha comentado.

Ante el año 2019, el regatista grancanario tiene como objetivo conseguir clasificar a España para la Olimpiada de Tokio 2020.

"Este año nos hemos quedado a las puertas de clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que el objetivo para el venidero será lograr esa meta en el Mundial de Japón, que se disputará en julio. Habrá que luchar para estar en esa próxima Olimpiada, que evidentemente es mi sueño", ha concluido.