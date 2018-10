Jacqueline Martín comienza en Palencia la temporada del adiós con 44 años

Madrid, 27 oct (EFE).- Jacqueline Martín, barcelonesa de 44 años afincada en Ávila desde hace 19, comenzará este domingo en el cross de Palencia la temporada de su despedida como atleta de elite con la sensación de haber alcanzado todos los objetivos a su alcance pero con una "espina clavada: la de no haber sido olímpica".

Cuando, el 10 de marzo próximo en Cáceres, participe por última vez en el campeonato de España de cross, habrán transcurrido 25 años desde su primer campeonato absoluto. "Nunca imaginé que iba a hacer lo que he hecho, ni que iba a durar tantos años en la elite", confesó a EFE.

Durante dos generaciones Jacqueline Martín, siempre bajo la dirección técnica de Vicente Egido, ha paseado su enorme figura (1,86 de estatura) descollando por encima de sus rivales, casi siempre en puestos avanzados. Ha sido tres veces campeona de España de cross y dos en pista cubierta (3.000 m).

Con 14 presencias -las mismas que Montse Abelló-, es la tercera atleta del mundo que más veces ha competido en unos Mundiales de cross, insospechadamente su gran especialidad, pese a su estatura.

"Podría haber sido jugadora de baloncesto (su hijo, de 11 años, juega en los alevines del Óbila), pero aquí me tienes, de fondista", afirmó. "La estatura me ha condicionado en el atletismo, claro, porque es más difícil la recuperación, la espalda sufre mucho, tienes problemas lumbares...".

A lo largo de tantos años sólo confiesa una espina clavada: "La de no haber sido olímpica. Pude serlo en Sydney 2000, pero la Federación Española no me llevó, a mi juicio en una decisión errónea. Tenía la marca mínima, pero hubo un pequeño accidente en el campeonato de España, un tropiezo, y no me llevaron. Una lástima porque aquellos eran mis Juegos Olímpicos", se lamenta.

No sabe a ciencia cierta cuál es el secreto de su longevidad deportiva: "La primera sorprendida soy yo. Tal vez sea mi naturaleza o que no me he machacado mucho. Rara vez he pasado de los 90 km semanales en los entrenamientos. Igual si entreno más me rompo".

Su mejor recuerdo en competición data del 2001, cuando obtuvo en La Coruña el primero de sus tres títulos nacionales de cross. "Tuve la sensación de ir rodando por el circuito, y eso que fui a regañadientes porque había quedado tercera en la pista cubierta, estaba clasificada para el Mundial y no quería ponerlo en peligro".

Hace once años tuvo su primer y único hijo y ese mismo año sufrió una de sus mayores decepciones deportivas. "Nació en enero, en un parto difícil, y volví a entrenar en mayo. Hice un gran esfuerzo para ganarme el puesto en el Europeo de cross de Toro, por eso para mí fue muy duro que no me seleccionaran, y encima fueron campeonas".

Tuvo serías diferencias con la Federación Española y defendió a muerte su reivindicación de un puesto en el equipo, incluso ante el Consejo Superior de Deportes, pero fue inútil: se quedó sin los Europeos en territorio español, en los que ganó Marta Domínguez y España se coronó por equipos.

"Fue un gran disgusto, con todo lo que había luchado para estar en la selección, pero luego hablamos y decidí seguir adelante, pasar página. Son cosas que se perdonan pero no se olvidan", subrayó.

Se declara admiradora de la irlandesa Sonia O'Sullivan, como ella gran luchadora, que fue campeona mundial y subcampeona olímpica de 5.000 metros. "Tuve la suerte de conocer a su marido el año pasado cuando vino a Ávila como entrenador de la selección australiana. Estuvieron encantados en Hoyos del Espino", recuerda.

Jacqueline (nombre que no le gusta: "Habría preferido llamarme María, pero fueron mis padres, que son muy modernos") se está sacando el título de Técnico Deportivo de Atletismo y trabaja en Ávila con un grupo de "running" de 65 corredores adultos y 30 niños. "Me piden proyectos para pueblos cercanos a Ávila, pero de momento no puedo con más", asegura.

Tiene un mensaje para la nueva generación de atletas: "Que se cuiden, que disfruten aunque sea un deporte muy duro, que sean fieles a su entrenador, como yo lo he sido durante 25 años, y que no pierdan la ilusión cuando sufran algún revés, alguna lesión, porque enseguida llegan nuevos objetivos".

Palencia es la primera etapa de su última temporada, que también pasará por Atapuerca, Soria y otras carreras de cross, antes del campeonato de España en Cáceres. En esta última carrera estará a un mes de cumplir los 45, un caso de longevidad sólo superado por su admirado Chuso García Bragado .