Iñaki Arenal: "Gómez Noya es un fuera de serie, lo ha demostrado siempre"

Ibiza, 27 oct (EFE).- Iñaki Arenal es uno de los pioneros del triatlón en España. Tras él, muchos siguieron sus pasos hasta llegar al gran momento que vive ahora la disciplina y que en su caso disfruta desde el puesto de seleccionador. EFE le entrevistó en exclusiva durante la disputa del Campeonato de Europa Multideporte de Ibiza.

Pregunta: ¿Cómo ha vivido todo lo que ha pasado en Ibiza en este Campeonato de Europa Multideporte?

Respuesta: En la primera parte no he estado físicamente pero he seguido a la selección nacional y es un buen resultado de España. La participación en estos campeonatos ha subido en los últimos años. Es un buen balance.

P: En el triatlón y en todas las disciplinas que engloba la federación somos potencia ¿no?

R: Lo que prima a nivel internacional es el triatlón olímpico pero hay otras modalidades y en nuestro caso siempre hemos tenido mucha tradición en el duatlón, donde hemos tenido campeones mundiales. Actualmente eso hace que los triatletas y los duatletas internacionales sigan intentando conseguir los resultados. Por eso tenemos a Emilio Martín, que lleva muchas medallas en su trayectoria, y a gente por debajo que está subiendo para poder mantener ese nivel mundial en modalidades que no son propias del triatlón olímpico.

P: Se acercan los Juegos de Tokio. ¿Cómo va a preparar la selección nacional esa cita tan importante?

R: El calendario internacional es muy exigente, te obliga a estar corriendo prácticamente diez meses en pruebas internacionales y esas competiciones te valen además para la clasificación olímpica. En los deportistas masculinos el nivel es tan grande que en principio no debería haber problemas, solo con la competición.

En la parte femenina nos va a costar más. Es un objetivo que nuestras mujeres estén en Tokio y con la idea de que puedan conseguir un resultado digno y de que puedan aportar a la nueva modalidad del relevo mixto que se estrena en Tokio 2020, dando la oportunidad de otra medalla. Aunque va a ser muy difícil, podemos estar en esos puestos.

P: ¿Qué va a pasar con Javier Gómez Noya?

R: Javier Gómez Noya es un bien del triatlón español, una persona que yo no puedo definir porque se define por sí misma. Está en disposición de hacer lo que quiera, de disputar lo que quiera. Y nosotros de apoyarle en lo que quiera o necesite.

P: ¿Tiene él una espina clavada después de no poder estar en Rio 2016?

R: Evidentemente. Quitando el oro olímpico no le falta nada más. Acaba de empezar la larga distancia y querrá conseguir sus resultados. Si se ve con capacidad para afrontar un reto olímpico para conseguir el oro, intentará estar en Tokio. Y evidentemente habrá que contar con él.

Si no el camino de la larga distancia está abierto para él y con seguridad podrá conseguir grandes resultados. Para nosotros es un honor que sea español y el historial que tiene ya es un riqueza del triatlón español.

P: ¿La competencia para él está en casa con Mario Mola o Fernando Alarza?

R: Mario ha cogido el relevo de Javi con los últimos tres campeonatos del mundo, Fernando Alarza tiene uno, dos o tres mundiales en las piernas... Y hay gente por debajo que está subiendo y está consiguiendo estar en top-10 o top-20 de grandes pruebas. Los resultados no engañan y son competencia aunque sea propiamente dentro de nuestro país.

Javi es un fuera de serie, lo ha demostrado siempre. Cuando ha tenido que reinventarse para conseguir más títulos mundiales por la presencia de los Brownlee lo ha hecho, cuando tenía que superar gente más joven que él lo ha hecho. No sabemos hasta cuándo lo podrá hacer pero de momento tiene rédito suficiente para hacer lo que él piense que puede hacer mejor.

P: ¿Desde otras federaciones hay interés por el modo de trabajar de España?

R: En los últimos años sí ha habido gente que ha preguntado, sobre todo a la hora de saber cómo hacemos de abajo arriba, en la detección de talentos y de la tecnificación para llegar a la elite. Hemos explicado algunas cosas de las que hacemos y cada uno lo habrá aprovechado a su manera.

P: ¿Cómo llegan las nuevas generaciones?

R: Los chicos y las chicas son buenos deportistas pero venimos de un momento excelente. Sinceramente, creo que se van a seguir consiguiendo buenos resultados pero la excelencia que hemos conseguido con Mario Mola y con Javi Gómez Noya va a ser muy difícil de conseguir. Tenemos que disfrutar mucho de este momento y esperar que las nuevas generaciones tomen ejemplo. Va a ser muy complicado y muy difícil pero hay motivos para el optimismo.