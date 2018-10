Gabriela Ybarra: "Necesitaba dar sentido a la muerte de mi madre y mi abuelo"

Ubud , 27 oct .- La escritora española Gabriela Ybarra declaró hoy que su libro "El Comensal" nació de la necesidad de "dar sentido" a la muerte de su madre por cáncer y el asesinato de su abuelo a manos de la banda terrorista ETA.

La escritora charló con Efe con motivo del festival de escritores de Ubud, en Indonesia, donde presenta su obra.

La novela, una de las 13 nominadas al premio Man Booker International Prize tras ser traducida al inglés este año, relata el secuestro y asesinato del político, empresario e historiador Javier de Ybarra en 1977, y el fallecimiento de Ernestina Pasch por enfermedad en 2011.

Ybarra señaló que el libro, publicado en España en 2015, comenzó a gestarse cuando quiso entender la muerte de su madre y vio que "la explicación de muchas de las cosas que no sabía resolver y que no entendía estaba en la dinámica de mi familia, en el asesinato de mi abuelo".

Desde un estilo distanciado, de frases cortas y directas que cargan la intensidad de las emociones en los pequeños detalles, la novela de Ybarra busca "poner palabras al dolor y reconocerlo" y escapar de una "dinámica de silencio" familiar que "va más allá del terrorismo".

"Cuando uno tiene un trauma en su familia hay dos reacciones típicas, el quedarte atrapado para siempre en ese dolor, en el momento del atentado, y luego lo contrario que es el negar el atentado como si nunca hubiera ocurrido", opina la novelista.

Ybarra considera también que la tensión entre lo público y lo privado -al pertenecer a través de su padre a una de las familias de la aristocracia vasca- está presente en la novela, cuya publicación fue rechazada en un primer momento por algunos de sus familiares.

"El asesinato de mi abuelo es un dolor muy grande del que todo el mundo opina, es una muerte que no solo pertenece a tu intimidad ni a la de tu familia si no a la historia de todo un país y eso es muy difícil de lidiar", indica la escritora.

La primera novela de Ybarra, nacida en 1983 después del asesinato de su abuelo, será adaptada al cine de la mano de la directora y guionista Ángeles González-Sinde y la productora Isabel Delclaux, que cuenta con el apoyo de la compañía Tornasol.

Por el momento no hay fecha para el comienzo del rodaje, aunque la escritora cuenta que se cambiarán los nombres de los personajes principales y "habrá cosas que no salen en el libro".

"Es importante que la directora tenga libertad para hacer su obra", indica Ybarra, que consultó con su familia más cercana el paso a la gran pantalla.

Además la escritora asegura que trabaja en una nueva obra y no considera el éxito de "El Comensal", que comenzó con una tirada de 400 ejemplares, como algo que le condicione a la hora de seguir contando historias.

Lo importante no es "salir en los periódicos", si no "crecer como escritora y disfrutar del proceso", asegura Ybarra.

Al ser preguntada sobre la falta de rabia o rencor en su novela, la escritora indica que nunca vivió la amenaza de ETA como "algo real" y por ello "nunca he podido enfadarme contra algo que no sabía si era verdad o no".

"A mi me contaban que amenazaban a mi padre, pero yo nunca he visto un terrorista, nunca he ido por la calle y me he encontrado con un encapuchado, ni con nadie de ETA", explica la española.

Uno de los muchos sutiles detalles que enriquecen la novela y separan al narrador del dolor, es la mención a la forma en la que murió el escritor suizo Robert Walser, que según Ybarra, "pudo elegir una buena forma de morir haciendo lo que más le gustaba que era pasear por el bosque".

Para la escritora, Walser, al igual que Javier de Ybarra, pudieron decidir como asimilar su muerte, que es una libertad que "fue imposible que le arrebataran a mi abuelo".

"Para morirte bien tienes que morirte desde la humildad porque si no, es una lucha", añade.