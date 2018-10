El Extremadura a alejarse descenso, el Albacete a meterse en promoción

Almendralejo /Albacete, 27 oct .- El Extremadura, que volverá a contar con un buen número de bajas, entre ellas la del sancionado defensa Aitor Fernández, buscará un triunfo que le permita alejarse de la zona de descenso, ante un Albacete que desea, en cambio, meterse en la zona de promoción.

Para el encuentro, de la undécima jornada de LaLiga 1/2/3, el conjunto extremeño volverá a contar con seis bajas, una circunstancia que se repite desde el inicio de temporada, aunque con diferentes lesionados.

En esta ocasión, el defensa central Aitor Fernández causará baja por sanción, después de que fuera expulsado por doble amarilla en el partido frente al Mallorca.

El defensa asturiano será sustituido con toda probabilidad por Pardo, jugador del que ayer el entrenador del Extremadura, Juan Sabas, halagaba al afirmar que nadie duda de su capacidad en la categoría, aunque tiene que ser el que dé un paso adelante para ganarse su titularidad.

El resto serán bajas por lesión, algo que el madrileño reconoce como un problema y para el que espera poder remediar con la puesta en marcha de un plan especial de trabajo "para una serie de jugadores".

El técnico azulgrana no puede repetir más de dos semanas la defensa en el once debido a estas lesiones, como la de Íñigo López, que después de quince días de baja hoy obtenía el alta médica, aunque no podrá jugar por falta de entrenamientos.

A ella se une esta semana la del delantero Diego Capel, que se lesionó el lunes con una rotura muscular de segundo grado y estará tres partidos de baja, aunque el andaluz no estaba jugando como titular.

La principal novedad en los jugadores que estarán mañana en el banquillo será el debut del portero franco-japonés Louis Thébault-Yamaguchi, titular del equipo filial, puesto que Manu García no será convocado por unos problemas de espalda.

A pesar de esas bajas, el entrenador quiere solo centrarse en los jugadores que podrán defender la camiseta y que ofrezcan "un nivel muy alto", para no seguir "cometiendo los mismos errores de siempre": "Que entremos muy concentrados a los partidos, que seamos muy intensos, que no ofrezcamos al rival absolutamente nada".

Para ello, sabe que contará con el apoyo de su afición, por lo que animó a los suyos a ofrecer su mejor versión, "hagamos que la afición sea el jugador número 12 y juguemos con uno más".

El Albacete Balompié visita al Extremadura con el propósito de vencer tras cuatro semanas sin lograrlo, en las que tan sólo ha sumado dos puntos de doce posibles.

Tras un inicio de temporada fulgurante en el que acumuló doce puntos en las seis primeras jornadas, el cuadro albaceteño ha encadenado cuatro resultados menos positivos que han derivado en una necesidad evidente de ganar para acabar con esa mala racha.

No obstante, el conjunto que dirige Luis Miguel Ramis ha ofrecido un buen nivel en todos estos encuentros y ha sido despedido por su público con ovaciones pese a conseguir dos empates en su estadio en los dos últimas citas del Carlos Belmonte.

El técnico blanco manifestó ayer en rueda de prensa que es "el momento de que aparezcan otros jugadores en los que tengo plena confianza también", aunque les advirtió que "deben aprovechar sus oportunidades".

Ramis opinó acerca del contrario que tendrá enfrente su equipo y explicó que "nunca infravaloramos al rival", y destacó que el Extremadura ha conformado un bloque "que trabaja bien, que ha cogido puntos en los últimos partidos y tiene un estadio que es una fiesta en cada partido".

El preparador tarraconense se ha llevado 19 jugadores en la citación por si surgiera algún problema de última hora, por lo que, de no ocurrir ningún contratiempo, deberá descartar a un futbolista para el encuentro.

Regresan a la lista el central argentino Gentiletti y el atacante paraguayo Acuña, este tras recuperarse de una lesión muscular, y se caen de la misma los defensores Gorosito y Caro, el primero por lesión y el segundo por tener que cumplir un partido de sanción.

- Alineaciones probables

Extremadura: Álvaro Fernández; Alex Díez, Pomares, Pardo, Marcelo D'jalo; Valverde, Zarfino, Olabe, "Chuli"; Rennella, Gallego.

Albacete: Tomeu Nadal; Tejero, Arroyo, Gentiletti, Mathias Olivera, Bela, Erice, Febas, Eugeni, Rei Manaj, Zozulia.

Árbitro: Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: 18.00 hora local.