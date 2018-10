Eusebio: "Estoy muy contento con el trabajo de todo el equipo"

Girona, 27 oct (EFE).- Satisfecho por la victoria contra el Rayo Vallecano (2-1), Eusebio Sacristán reconoció que estaba "muy contento con el trabajo de todo el equipo" en un encuentro en el que el Girona supo sobreponerse "a las circunstancias, a las muchas bajas que hemos tenido, tanto antes como durante el partido".

"Volver a ganar en casa es un motivo de alegría", añadió el técnico del conjunto rojiblanco antes de destacar la "seguridad, la consistencia, el criterio y las intenciones" mostradas por sus futbolistas.

Después de agradecer el apoyo de la afición, Eusebio también restó importancia a las lesiones de Aday Benítez, Juanpe y Portu, que abandonaron el césped lesionados y que se unen a Cristhian Stuani, Àlex Granell, Johan Mojica y Gorka Iraizoz en la nómina de lesionados del Girona.

"Los que no son tan habituales han respondido muy bien, ofreciendo el espíritu de equipo que queremos. Todos son importantes, a todos los necesitaremos", sentenció.

El técnico rojiblanco también se refirió al encuentro que completó Portu, que enterró las malas sensaciones que había generado en estas primeras jornadas de competición con un doblete que decantó el partido a favor del Girona. "No me preocupaba que no marcara porque su trabajo es muy bueno, porque es perseverante y generoso", concluyó Eusebio.