Zapatero pide contención a Torra y que acepte la sentencia del "procés"

Madrid, 26 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido hoy que el futuro de Cataluña "no se va a decidir en los tribunales" sino "desde la política", y ha pedido "contención" al presidente catalán, Quim Torra, y que acepte la sentencia del "procés" sea cual sea.

En declaraciones a los medios en la presentación de la Cátedra Cartagena de Integración Iberoamericana, Zapatero se ha referido así a lo dicho por Torra respecto a que solo aceptará una sentencia de absolución.

Tras señalar que estas declaraciones deberían de ser "más contenidas", ha hecho hincapié en que "todos debemos aceptar las resoluciones judiciales".

"Por supuesto que a todos no nos gustan las decisiones judiciales que se producen día a día, pero Cataluña no se va a decidir en los tribunales, el futuro de Cataluña no se va a decidir en el Tribunal Supremo", ha argumentado.

Zapatero, que ha apelado a "política con mayúscula" para resolver el problema de Cataluña, ha apostado por el diálogo: "No va a ser con el Código Penal, será el código de la política, que es diálogo, el que nos abrirá un horizonte; eso lo reclamo, lo espero y deseo que se produzca".

Ha optado por no dar su opinión sobre el delito de rebelión al considerar que "no aporta nada" a conseguir una solución política, pero ha señalado que la caracterización de este delito en el Código Penal "no es de las mejores", por lo que, en ese sentido, su posición es "más de respeto a unos y a otros".

Ha apelado al diálogo y a la colaboración con la oposición: "Cuando en temas difíciles, graves, la oposición colabora, todo va mejor".

El expresidente también ha advertido al líder del PP, Pablo Casado, que va a perder la "credibilidad" de la opinión pública si sigue mostrando una oposición "radical" y "exagerada", aunque ha considerado que como todavía lleva "poco tiempo" liderando el partido aprenderá que con "descalificaciones" no se construye una alternativa de la oposición.