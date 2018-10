Teddy Bautista: "Yo ya me considero ganador"

Madrid, 26 oct (EFE).- La SGAE afronta hoy su jornada electoral para elegir a los 35 miembros de la junta directiva de la que saldrá, en la primera quincena de noviembre, el nuevo presidente, un puesto al que opta Teddy Bautista, quien ya se considera "ganador" por haber salido de una "espiral de silencio" de siete años.

Así lo ha reconocido el músico canario a los medios a su llegada al palacio de Longoria de Madrid, una de las seis sedes donde los 18.970 socios con derecho a voto de la SGAE decidirán hoy el nuevo rumbo de la mayor entidad de gestión de derechos de autor de España.

"Soy realista, yo espero a los resultados, que son los que mandan. De todas maneras yo ya he ganado porque he salido de la espiral del silencio en la que he estado durante siete años", ha declarado Bautista, quien está a la espera de juicio por el caso Saga, donde está acusado de apropiación indebida, delito por el que el fiscal pidió una condena de siete años.

Será mañana cuando se conozcan los nombres de estos 35 socios que formarán la junta directiva, un órgano de gobierno que estaba compuesto por 39 socios y que ha bajado en cuatro sus componentes tras la retirada de candidatos del Colegio Editorial.

Bajas que se deben a una de las polémicas que envuelven estos comicios, la no habilitación del correo electrónico, y que provocó la retirada de más de una veintena de candidatos del Colegio de Pequeño Derecho (compositores y letristas de música), entre los que estaban Kiko Veneno y Álvaro Urquijo, y del Colegio de Editores (editores musicales).

José Miguel Fernández Sastrón, presidente en funciones de la SGAE, ha expresado su "preocupación" por estas retiradas así como por el llamamiento de un grupo de socios a no acudir a las urnas y el hecho de que hayan afirmado que no van a reconocer la legalidad del resultado.

"Me preocupa que cualquier persona que está en una organización democrática diga que no va a reconocer el resultado de las elecciones, eso se llama de otra forma, pero no demócrata", ha puntualizado.

Fernández Sastrón también ha confesado que la candidatura de Teddy Bautista le "parece estupenda": "Es un señor que tiene mucha experiencia aquí y las diferencias que tuve con él las dirimí aquí cuando era presidente. Si analizamos su gestión de los últimos años creo que esta casa funcionaba".

"Es verdad que está en un proceso legal, pero lleva siete años en silencio, qué hacemos, ¿se tiene que encerrar en su casa? Es como anular a una persona de por vida mientras un juez lo decide. Legitimidad para presentarse tiene", ha afirmado.

Respecto a los posibles candidatos a presidir la SGAE, Bautista ha expresado que no tiene "ninguna quiniela hecha", pero sí ha destacado que los apoyos que ha recibido de más de un centenar de socios, entre los que está el cantante Alejandro Sanz, son "fundamentales".

"Hay personas como Tomás Marcos, un grandísimo compositor y está el propio José Ángel Hevia, que tiene su base de apoyo importante, y después están las sorpresas -ha reflexionado- pero aquí yo no aconsejaría apostar por nadie, creo que hay que esperar al resultado y todos tan contentos".

Por su parte, otro de los candidatos a presidir la SGAE, Antonio Onetti (del Colegio Audiovisual), ha dicho que se trata de unas elecciones "fundamentales" porque cree que la entidad está "en una situación complicada". Y considera "chocante" que Bautista sea considerado la "salvación" a los problemas de esta casa.

Durante la mañana han pasado por la sede madrileña de la SGAE para votar -también pueden hacerlo en Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Santiago de Compostela- socios y rostros conocidos del mundo de la música, como la reciente Premio Nacional de Músicas Actuales Cristina Rosenvinge.