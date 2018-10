Técnico del 'Recre' pide pronta solución al "problema muy gordo" de impagos

Huelva, 26 oct (EFE).- El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, afirmó este viernes que espera que se le dé una pronta solución a los impagos que una temporada más soportan los jugadores y empleados del club, algo que calificó como "un problema muy gordo".

Salmerón declaró en rueda de prensa que no le "gusta nada" esta situación ni que los jugadores ya digan "públicamente" que hay deficiencias en los pagos.

"Nos influye a todos y me preocupa que se esté hablando de esto", reconoció el técnico almeriense, que también subrayó que no ve bien que haya profesionales que no tengan respuesta para "sus exigencias normales del día a día".

Dijo que tiene "la tranquilidad de que se va a solucionar pronto", aunque admitió que, de no ser así, se preocuparía porque tenían "el compromiso de que esto no iba a ocurrir", y añadió que "lo importante" es trabajar "para buscar soluciones", que se vayan resolviendo los problemas y que no sigan pasando "año tras año".

El preparador del equipo onubense también mostró su preocupación por el mal estado tanto de los campos de entrenamiento como el del Nuevo Colombino, porque aumenta el riesgo de lesión, y también por la atención médica.