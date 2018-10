Recomiendan mejorar coordinación al sector de energia ante accidente nuclear

Madrid, 26 oct (EFE).- Expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) han recomendado al Gobierno español mejorar la coordinación entre los explotadores del sector de la energía nuclear ante un eventual accidente, porque es necesario perfeccionar las respuestas tras el caso de Fukushima (Japón).

Así lo han explicado durante una rueda de prensa en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid el director de la División de Seguridad Nuclear de Instalaciones Nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Greg Rzentkowski, y el líder de la Misión Combinada IRRS-Artemis, Victor McCree.

Durante el acto se han explicado las conclusiones de las dos misiones IRRS (Integrated Regulatory Review Service) y Artemis (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) que han visitado España entre el 15 y el 24 de este mes.

Las misiones IRRS y Artemis han examinado el marco normativo español que se aplica a las actividades asociadas con la seguridad nuclear, de la que se encarga el CSN, y la protección radiológica y la gestión de los residuos y combustible gastado, de los que se encarga la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque "no hemos detectado indicios de descoordinación a la hora de compartir información en un momento de emergencia", según McCree, los expertos han recomendado al Gobierno, el CSN y Enresa "perfeccionar las respuesta" ante cualquier eventual emergencia.

Rzentkowski ha asegurado que "es importante que haya coordinación entre las partes, es fundamental y sabemos que no es fácil comunicarse con la sociedad, pero eso es fundamental".

A pesar de ello, Rzentkowski ha señalado que han constatado un "compromiso sólido en relación con los temas de seguridad en España" y la voluntad de alcanzar la "excelencia" en todos los temas revisados.

El presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, ha explicado que la entidad se reunirá el próximo miércoles para hacer una evaluación sobre la visita de los expertos de la OIEA, porque es la primera vez que un país acoge una doble misión, "algo muy complejo pero que ha salido con éxito".

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), José Luis Navarro, ha dicho que tienen el "convencimiento profundo de la responsabilidad" que tienen en energía nuclear y radiológica".