Puig: Alborch no es solo patrimonio de los socialistas sino de la humanidad

Valencia, 26 oct (EFE).- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado hoy que la exministra Carmen Alborch, fallecida el pasado miércoles, no sólo es patrimonio de los socialistas y de los valencianos, sino también "patrimonio de la humanidad".

En el último acto celebrado en la sede del PSPV de la calle Blanquerías, Puig ha resaltado que Carmen Alborch ha sido una valenciana universal, admiradora de "la Ilustración, que es la etapa de la humanidad que más ha cambiado el mundo".

"Son ideas que tenemos que ir actualizando en el partido socialista", porque "somos un instrumento al servicio del cambio, para superar las desigualdades y con una actitud de apertura permanente", ya que "cuando Carmen Alborch fue candidata consiguió que mucha gente que no votaba al PSOE lo hiciera y se entusiasmara", ha afirmado.

Tras asegurar que fue una "gran desgracia que Carmen no fuera alcaldesa de Valencia", Puig ha recordado que en los años 80 "la cultura era un factor fundamental y ella, a través del Ivam, nos situó en la vanguardia y nos ayudó a reflexionar".

No obstante, ha resaltado que la contribución más decisiva de la exministra fue el feminismo, ya que gracias a ella "muchos hombres hemos sabido lo que era eso. No se puede ser demócrata si no eres feminista, no se puede ser socialista si no eres feminista".

"Ella forma parte de esas grandes personas que nos han ayudado a crecer. Carmen Alborch ha hecho muy grande al PSPV y nunca, nunca, la vamos a olvidar. Su grito por la alegría será el de todos los valencianos y valencianas", ha asegurado Puig.

El PSPV ha rendido hoy homenaje a Carmen Alborch en el último acto celebrado en su histórica sede de la calle Blanquerías, antes de trasladarse a la avenida del Oeste, en el que se ha reconocido y agradecido el legado que deja a la sociedad la exministra.

En este último acto de los socialistas en su sede, han recordado "la figura vital, luchadora y progresista" de la exdirectora del IVAM y primera mujer decana de la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Tras las intervenciones de los dirigentes del PSPV-PSOE, se ha proyectado un vídeo en el que se recuerda la trayectoria de Carmen Alborch y se anima a recoger firmas para impulsar la iniciativa #FeminismoEsPatrimonio inmaterial de la humanidad, como propuso la exministra cuando el pasado 9 d'Octubre recibió la Alta Distinción de la Generalitat.

Además, en el acto han intervenido el expresident de la Generalitat, Joan Lerma; los exsecretarios generales del PSPV Joan Ignasi Pla y Jorge Alarte; el exsecretario de Organización del PSOE, Ciprià Císcar, y la secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Sandra Gómez.

Todos ellos, han subrayado la "gran presencia" de la exministra en todos los actos del partido y han coincidido en que "todo ha quedado eclipsado" por el fallecimiento de Carmen Alborch, una "referente en la lucha por la emancipación, la libertad y la igualdad en cualquiera de sus facetas".

Entre los asistentes estaban la consellera de Vivienda, María José Salvador; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; o el conseller de Hacienda, Vicent Soler, así como el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata.