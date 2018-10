Presidente RFEDI pide calma e inteligencia política para optar a los Juegos

Saas-Fee , 26 oct .- May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), ve fundamental que el conflicto político catalán "se calme" y que ambas partes sean "inteligentes" para que la candidatura de Pirineos-Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 sea una realidad.

"Si somos capaces políticamente de ser inteligentes y de demostrar que el deporte está por encima de los intereses políticos, el proyecto irá para adelante", aseguró el directivo en una entrevista con Efe en la estación invernal de Saas-Fee (Suiza), donde el equipo español de esquí y snowboard prepara la próxima temporada.

A su juicio, que la situación política en Cataluña "se calme" y que "todo el mundo entienda, si queremos jugar todos a una, cuáles son las reglas del juego" ayudaría a avanzar a un proyecto que en caso de ser elegido haría justicia con un territorio que se merece acoger unos Juegos Olímpicos de invierno.

"Creo que el mundo del esquí, la Federación Internacional de Esquí (FIS) y el olimpismo de invierno están en deuda con la cordillera de los Pirineos, que puede albergar unos juegos perfectamente", aseveró.

Según el presidente de la RFEDI, las estaciones de esquí del Pirineo catalán están preparadas técnicamente para ser sede de cualquier competición de alto nivel, aunque para ello se tendría que invertir en infraestructuras.

Lo que sí que tiene claro Peus es que, en caso de ser elegida su candidatura, España debería presentar "un buen equipo deportivo" ya que, aunque considera que los actuales deportistas "son válidos", habría que "triplicar" el número de ellos con opciones a medalla como ocurrió en el Mundial de esquí alpino de Sierra Nevada.

"No entendería unos Juegos Olímpicos como los de Barcelona'92 si no hubiesen caído las 22 medallas que hubo y aquí ocurriría lo mismo. Si invertimos bien y hacemos las cosas bien, podría ser un éxito", apuntó May Peus.

El pasado abril la Mesa de Trabajo Permanente para una Candidatura Olímpica de Invierno Pirineos-Barcelona decidió continuar trabajando con el horizonte de la cita de 2030, cuya sede se elegirá en 2023.