Palestinos boicotearán comicios de Jerusalén, pero cada vez lo cuestionan más

Jerusalén, 26 oct (EFE).- Los palestinos de Jerusalén Este (ocupada por Israel en 1967), boicotearán los comicios municipales del martes en este país, siguiendo una estrategia de las autoridades palestinas que muchos empiezan a cuestionar al reclamar más participación local ante la falta de instituciones propias.

Este año, varios palestinos anunciaron su candidatura, ampliando las voces que reclaman el voto de este sector de la ciudad, que fue ocupada por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionada unilateralmente en 1980.

Alrededor de 350.000 personas residen en su mayoría en la parte oriental de la ciudad y cuentan con un permiso de residencia israelí, que les faculta para votar en los comicios municipales, pero no tienen pasaporte israelí.

Estos "rechazan votar porque significaría legitimar la ocupación", dijo a Efe Feiruz Sharkawi, integrante de la asociación Grassroots, que defiende los derechos de los habitantes de Jerusalén Este.

El director de la organización católica de derechos humanos St. Yves, Rafoul Rofa, matiza que aunque "la mayoría sigue estando en contra de participar en las elecciones" municipales (en las generales no pueden al no ser considerados ciudadanos de Israel), muchos palestinos "debaten si tomar parte o no desde hace muchos años".

Un grupo aún minoritario, pero creciente, "anima a votar y presentarse" ya que "cree que los palestinos podrán obtener más derechos y servicios influyendo políticamente desde dentro del Ayuntamiento".

Para la analista en opinión pública israelí Dahlia Scheindlin, "la gente no lo afirma abiertamente en la calle, pero en conversaciones privadas, muchos palestinos dicen que participar en las elecciones e instituciones de Jerusalén serviría para representar mejor sus intereses".

"El boicot es una estrategia que no ha dado resultado hasta ahora", considera esta experta, que remarca que los palestinos son conscientes de ello, como del hecho que "Israel es la única autoridad que gobernará sobre sus vidas ahora y en el futuro, porque saben que las posibilidades de un acuerdo de paz y de la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este son pocas".

Entre los que quieren romper con el tradicional boicot electoral está el ingeniero Ramadán Dabash, residente en Sur Baher, que encabeza la lista "Jerusalén Mi Ciudad", pero se presenta al puesto de concejal, no al de alcalde, pese a tener la nacionalidad israelí desde 1995.

Dabash remite para preguntas a su asesor judío e israelí, Guilad Israeli, que dijo a Efe que listas como la suya son necesarias porque la parte oriental de Jerusalén "ha sido históricamente descuidada al no haber árabes en el Ayuntamiento", una situación que hace que no se de ni presupuesto ni atención a los 28 barrios palestinos.

"Si no participas en el juego democrático, te quedas atrás", declara, el asesor, quien añade que la población palestina "necesita alguien para promover Jerusalén Este", y remediar la falta de infraestructuras en una parte de la urbe empobrecida, y en la que se calcula que faltan dos mil aulas en escuelas.

Otro palestino, Aziz Abú Sarah, anunció hace meses su intención de presentarse para alcalde, pero se acabó retirando de la carrera electoral tras denunciar presión y amenazas por parte de palestinos favorables al boicot.

No obstante, la principal razón que hizo caer su candidatura fue su estatus jurídico como residente, pero carente de nacionalidad israelí, por lo que no puede optar a la alcaldía, según denuncia a Efe.

Su objetivo era llevar ante el Tribunal Supremo el hecho de que cerca del 40 por ciento de la población de Jerusalén no pueda optar a ser su alcalde, con el fin de revocar la ley que exige que los candidatos a ese puesto tengan nacionalidad israelí.

Las iniciativas de estos palestinos han llevado este año a que la política de boicot (impuesta por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y la Autoridad Nacional Palestina) sea reforzada por una fatwa (decreto religioso) emitida por una autoridad musulmana de Jerusalén que prohíbe participar en los comicios, independientemente de quién sea el candidato.

Para Fouad Hallak, responsable de Asuntos de Jerusalén de la OLP, votar supone "reconocer un Ayuntamiento que implementa políticas discriminatorias contra los palestinos", que se concretan en "la demolición de casas, confiscación de tierras, denegación de permisos de construcción o residencia y expulsión de la población palestina".

Scheindlin cree que poco más de un 1% de los palestinos de Jerusalén irá a votar y, según publicó el diario Haaretz, el Ministerio del Interior planea abrir solo seis colegios electorales en los barrios de la parte oriental, en comparación con los 187 centros que abrirán en los distritos judíos de la ciudad.