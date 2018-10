Olivier Assayas abrirá el Festival de Cine Europeo con "Non-Fiction"

Sevilla, 26 oct (EFE).- La última película del parisino Olivier Assayas, "Non-Fiction", protagonizada por Juliette Binoche, Guillaume Canet y Vincent Macaigne, abrirá el próximo 9 de noviembre la décimo quinta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

La película, que concursará en la sección oficial del festival, es una comedia con diálogos frenéticos que cuenta la crisis de una pareja inmersa en la rutina y la infidelidad, y supone una irónica mirada al mundo de los actores y al mundo literario.

Assayas competirá por el Giraldillo de Oro junto a directores como las francesa Mia Hansen-Love y Elsa Amiel, el británico Richard Billingham, el griego Babis Makridis, el italiano Roberto Minervini y la italiana Valeria Bruni Tedeschi, entre otros.

Ganadora del Oso de Oro en Berlín 2016 con "El porvenir", la parisina Mia Hansen-Love concursará con su último trabajo, "Maya", emocionante relato sobre la conexión que sienten un reportero, liberado de un secuestro de varios meses en Siria, y una adolescente india a la que conoce en un viaje para reencontrarse consigo mismo.

Curtida como ayudante de dirección de Bertrand Bonello o Eugène Green, Elsa Amiel presentará su primer largometraje, "Pearl", sobre el dilema moral que vive una culturista que, a pocas horas de participar en un prestigioso campeonato, recibe la visita de su ex y de su hijo, al que hace cuatro años que no ve.

La italiana Valeria Bruni Tedeschi, que hace dos años recibió el Premio Ciudad de Sevilla por su trayectoria como actriz y como directora, ahora firma y protagoniza "La casa de verano", una autoparódica farsa en la que una mujer pasa unas vacaciones con su alocada familia, intentando recuperarse de una ruptura sentimental.

El fotógrafo británico Richard Billingham debuta como director con unas memorias infantiles que, de algún modo, complementan una de sus colecciones de fotos más conocidas, que retrataban escenas cotidianas y caseras de su familia, con "Ray y Liz", título que cita a sus propios padres.

El italiano Roberto Minervini, por su parte, ambienta en Louisiana su cinta "What You Gonna Do When the World is on Fire?", para denunciar el racismo que sigue sufriendo la población negra en Estados Unidos.

Según ha informado la dirección del festival, la última incorporación a la sección oficial --que contará con un total de 24 películas, 19 de ellas a concurso-- ha sido la comedia negra "Pity", de Babis Makridis.

Entre las películas de sección oficial fuera de concurso, "At War" supone el reencuentro entre el director Stéphane Brizé y el actor Vincent Lindon, tras filmes como "La ley del mercado" o "No estoy hecho para ser amado".

"At War" cuenta la lucha obrera de un grupo de trabajadores de una fábrica ante el anuncio del cierre de su lugar de trabajo.