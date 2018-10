Macron afirma que Europa debe ser capaz de defenderse sola

Praga, 26 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió hoy en Bratislava que la Unión Europea debe reformar su política de defensa común para poder defenderse por ella misma, lo que requiere también apoyar la industria de armamento europea.

"Para que Europa sea soberana, debe ser capaz de defenderse por ella misma", dijo tras el encuentro con su homólogo eslovaco, Andrej Kiska, en Bratislava.

El líder galo ha iniciado hoy una visita oficial a Eslovaquia, desde donde viajará después a la República Checa.

Macron valoró los pasos que se han dado en esta esfera de defensa, a través de la cooperación reforzada estructurada, y la iniciativa de intervención europea orientada a tener "autonomía estratégica".

El político lamentó que países como Bélgica hayan modernizado sus aviación militar con aparatos estadounidenses, como en la reciente compra de cazas de combate F-35.

Macron opinó que esa elección primaron intereses nacionalistas "que no prefieren la opción europea, sino que dan prioridad a soluciones americanas o rusas".

"Respeto la decisión belga (de rechazar la oferta de cazas Rafale galos), no me compete comentarla, pero no está en acuerdo con los intereses europeos", afirmó el presidente, quien defendió además el uso del caza Eurofighter, del consorcio Airbus, para fortalecer la industria armamentística europea.

Eslovaquia anunció en julio que compraba 14 cazas F-16 Block estadounidenses.

Actualmente hay 380 empresas francesas en suelo eslovaco, y todas ellas general 30.000 puesto de trabajo, lo que llevó al presidente Kiska a decir que Francia es "un socio importante, aliado y un amigo".