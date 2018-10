Javi López elogia al Cádiz aunque no le "sorprende" su situación en la tabla

Lugo, 26 oct (EFE).- Javi López, entrenador del CD Lugo, ha elogiado al Cádiz, aunque al mismo tiempo ha reconocido que no le "sorprende" la situación de los andaluces en LaLiga 1/2/3, en la que ocupan puestos de descenso a Segunda B.

"No me sorprende su situación porque no me sorprende nada en esta categoría, que no admite sorpresas porque cada semana las hay y también cada temporada. El Cádiz es un muy buen equipo, muy buena plantilla, con una idea de juego muy clara y tremendamente trabajado, peligroso", explicó en rueda de prensa.

Añadió que el conjunto gallego "defiende muy bien", con "transiciones peligrosas, gente muy rápida" y con la posibilidad de utilizar "gente con más remate en la punta".

"Sus resultados son siempre cortos y trabaja bien la estrategia", comentó el preparador rojiblanco, quien consideró al Cádiz "es un equipo complicado" y obligará a sus jugadores a "trabajar mucho".

El Lugo, por su parte, está "en buena línea", según su entrenador, tras haber ganado en Copa y Liga sus dos últimos encuentros y enlazado tres partidos oficiales sin encajar goles.

"Llevamos dos seguidas, una de ellas en Copa, que también cuenta, y vamos a competir bien, con mucha determinación, con atrevimiento, vamos a hacer méritos para tratar de ganarlo", manifestó.

Señaló también que el equipo va "evolucionando bien" y "dando pasos al frente" y ya se "está viendo un equipo más engrasado".

Después del Cádiz, el Lugo recibirá en dieciseisavos de final de la Copa del Rey al Levante en lo que va a ser "una semana con bastante movimiento".