Depedro: Desde los 19 años vivo exclusivamente de la música; eso es el éxito

Madrid, 26 oct (EFE).- Jairo Zavala está "de cumpleaños": celebra 10 años de carrera como Depedro con un nuevo disco junto a "amigos e ídolos" como Santiago Auserón, Vetusta Morla o Luz Casal, aunque su trayectoria es "una carretera con muchas curvas" que arrancó mucho tiempo atrás.

"Ahora más que nunca hay conexión emocional con la gente y llenamos las salas, pero yo siempre digo que llevo teniendo éxito desde los 19 años, porque estas manos han vivido exclusivamente desde entonces de tocar música. ¿Quién puede decir que ha vivido 26 años así?", se felicita el músico en una charla con Efe.

En ese tiempo, antes de debutar como Depedro y convertirse en miembro estable de la prestigiosa banda estadounidense Calexico, Zavala (Madrid, 1973) fue guitarrista en varios programas de televisión, grabó como músico de estudio para Amparanoia y sostuvo varios proyectos musicales, con cinco discos junto al grupo Vacazul, número que hoy iguala bajo su actual identidad.

"Soy completamente deudor de cada momento de mi vida musical. No habría sido Depedro nunca si no hubiese pasado por aquella etapa tan bonita en la que desarrollé mi personalidad artística", asegura este muchacho que lleva también a gala sus orígenes en el madrileño barrio de Aluche: "Me gusta mucho acordarme de dónde vengo".

Ese, explica este optimista irredento, es el mejor método para recordar que ha de disfrutar de su profesión cuando en su vida se cuelan "el cansancio o cualquier atisbo de cinismo".

"Siempre estuve y estaré agradecido del trabajo, porque me ha permitido mantener mi estilo de vida y a mi familia. Pero hay momentos en los que te sientes vacío, sin energía y en los que te cuesta mirar hacia delante por falta de aspiración", reconoce.

En tales casos empleó los mismos elementos que en el disco que hoy publica y que ha titulado "Todo va a salir bien" (Warner Music), muletilla que lo ha acompañado desde el principio: "La colaboración, cambiar de rumbo, juntarme con alguien que me ayudara a ver las cosas de otra manera, emplear el diálogo y un discurso inclusivo en mi universo musical", enumera.

En dos jornadas de grabación, en las que Zavala ejerció además de productor, reunió a una nómina de invitados de altura, en ningún caso oportunista, asegura, pues con todos le une algo, como sus amigos de Fuel Fandango, con quienes ha regrabado "Llorona".

"Esto es una celebración, un cumpleaños, más que una reivindicación. Primero porque no tengo la atención y nadie se iba enterar si tengo algo que demostrar y, segundo, porque el movimiento se demuestra andando y lo que hacemos es música", subraya.

Vetusta Morla, que reinterpretan "Diciembre", fueron los primeros que lo invitaron a subir a un escenario como Depedro, allá por 2007, cuando empezaba a manejar un grupo de canciones que no cabían en ninguna de las bandas en las que tocaba.

"No tenía ni idea de que aquello duraría hasta hoy, ni imaginaba que Calexico me iba a ayudar a publicar el primer disco ni que iba a dar la vuelta al mundo tantas veces", afirma Zavala, que debe aquel contacto a Amparo Sánchez. Con ella y con el mexicano Camilo Lara ha grabado uno de los tres temas inéditos del álbum, "Vidas autónomas".

También están Izal ("Entraron en mi vida hace poco, pero me han regalado su energía y empuje", dice del grupo con el que ha grabado "Nubes de papel") y, versionando "Déjalo ir", su amigo y "referente" Coque Malla, "alguien que se va reinventando y que cada vez compone y escribe mejor si cabe", destaca.

A Santiago Auserón ("Como el viento") y Luz Casal ("Te sigo soñando") se refiere como "ídolos en su manera de interpretar, reivindicando el alejamiento de la cabriola y del efectismo en la forma de cantar", que es lo que más le interesa, "la voz que conecta con la emoción, sin artificios, cosa que está muy de moda en los medios desde hace tiempo", lamenta.

Sus palabras para con el exlíder Radio Futura van más allá. "Sin él nunca hubiese podido hacer Depedro, porque no me hubiese inspirado en nadie para saber cómo se hace esto. Nosotros siempre vamos por detrás de lo que él ha construido ladrillo a ladrillo en diálogo con el otro lado del Atlántico y su forma de escribir en castellano es mi referente más interesante", destaca.

Depedro ocupará los próximos días en varias firmas de discos por España. Después viajará a Chile y regresará para tocar el 30 de noviembre en la sala REM de Murcia y el 1 de diciembre en Mallorca (Es Gremi Centre Musical).