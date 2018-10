Cristóbal: "Bielsa me dejó una manera de ver el fútbol muy diferente"

Alcorcón , 26 oct .- Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, declaró a EFE que el técnico argentino Marcelo Bielsa, con el que coincidió en el Espanyol, le dejó "una manera de ver el fútbol muy diferente".

Cristóbal, con una trayectoria como futbolista que le llevó a disputar 454 partidos en la Liga española de Primera en diferentes equipos, coincidió con numerosos entrenadores de prestigio. Uno de ellos fue Marcelo Bielsa, con el que coincidió en 1998 en el Espanyol.

"Bielsa me dejó una manera de ver el fútbol muy diferente y una pasión muy grande. Es un hombre con mucho conocimiento, un entrenador que vivía por y para este deporte. A mí sinceramente me enriqueció su paso por el Espanyol y guardo muy buenos recuerdos", dijo Cristóbal.

Cristóbal, que jugó en el Barcelona en la temporada 1991/1992, recordada por la histórica Copa de Europa lograda en Wembley, también tuvo como entrenador al holandés Johan Cruyff.

"Lógicamente algunas cosas he aprendido de Cruyff. Fue un entrenador revolucionario, llegó con una idea a España y revolucionó todo, pero afortunadamente también he tenido grandes entrenadores y sería injusto no hablar de Antic, Bielsa o Camacho. He intentado que esas ideas que me gustaban hacerlas mías y ponerle mi sello", confesó.

En su nueva etapa como entrenador, Cristóbal dirige al Alcorcón, con el que está realizando una buena temporada y lo mantiene, transcurridas diez jornadas, en la segunda posición.

"Si nos desviamos del camino nos daremos una torta muy grande. Por eso se está manteniendo la línea. La conclusión que he llegado como entrenador es que lo más importante es que el equipo compita. A veces no puedes hacer lo que te gustaría porque tienes que tener esos jugadores, pero competir es básico para que la plantilla sea solida", señaló Cristóbal.

Esta jornada, el Alcorcón visita el Heliodoro Rodríguez López para medirse al Tenerife, que se encuentra en descenso en una situación delicada.

"Es un partido muy difícil. Ellos tienen mucha necesidad, vienen de hacer buen partido en Zaragoza y creo que son un equipo muy competitivo. Irán con ganas de brindar la victoria a la afición y tenemos que estar muy bien en todos los aspectos para ganar", concluyó.