Boris Izaguirre añadirá humor a la tensa elección de trajes de novia en DKISS

Madrid, 26 oct (EFE).- Boris Izaguirre pone la nota de humor a la elección del vestido adecuado para diferentes tipos de novias en "¡Sí quiero ese vestido! España", el nuevo programa del canal DKISS que se estrenará el 11 de noviembre y que contará con un equipo de expertas asesoras que le ayudarán en su tarea.

"Además de todo lo que gira alrededor de la elección del traje, yo creo que es importante agregar muchísimo sentido del humor a la situación. Eso es lo que más veréis de mí, porque yo estoy realmente todo el tiempo en un estado de simpatía, elocuencia y alegría", ha afirmado hoy Izaguirre en la presentación del programa.

Producido por Shine Iberia, es la versión española de "Say yes to the dress", el formato de bodas con mayor éxito a nivel mundial que se estrenó en Estados Unidos en 2007 y que ya cuenta con once adaptaciones rodadas en distintos países.

Desde la que sueña con ser una "Barbie cenicienta", una "princesa sexy" o la que fantasea con ser "princesa gótica", más de 50 novias tendrán la oportunidad de ser asesoradas por un equipo de diferentes firmas entre las que se encuentran Aire Barcelona, Luna Novias, Alma, Adriana Aliera o Martha Blanc, además de la "inestimable ayuda" de Izaguirre.

"Entendimos que siendo un programa que habla sobre vestidos, cada vestido debía contar una historia", ha afirmado el presentador, que asegura que cada traje "viene acompañado de un argumento vital extraordinario y fascinante".

Para Izaguirre, la experiencia en el programa le ha demostrado que "es el vestido el que escoge a la novia" y asegura que el mundo de la moda nupcial "se sobrepone a todas las circunstancias, todas la épocas y todos los cambios".

Cada novia es única e, independientemente de su estilo, su etnia, religión y orientación sexual, el equipo de asesoras conseguirá vestir hasta a la más indecisa, porque según el presentador "no importa el estilo, la talla ni el presupuesto, sino que salgan diciendo: "¡Sí quiero ese vestido!".