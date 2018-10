Bautista insatisfecho con su primer día como piloto oficial de Ducati

Phillip Island , 26 oct .- El español Álvaro Bautista no se mostró muy satisfecho de su primer día como piloto oficial de Ducati, en sustitución del lesionado Jorge Lorenzo, y reconoció que "desde luego no ha sido el mejor día" aunque matizó que sí "ha sido un día positivo".

"Esta mañana la idea era intentar tomar un camino a seguir con la puesta a punto, hemos probado una que Ducati ha utilizado hasta ahora y otro que es un poco más parecida a la que estoy utilizando yo en la GP17 y al final nos hemos decantado por la que es más parecida a la mía, porque me encuentro más cómodo, mejor, y me gustaba más", explicó el piloto de Talavera de la Reina.

"Esta tarde he tenido un pequeño problema con el cambio porque es un poco distinto al que yo estoy usando y no me ha entrado una marcha y, justamente cuando he soltado el acelerador, ha entrado y me ha empujado de delante y me he caído", lamentó Bautista.

"Por la mañana hemos tenido un pequeño problema con la moto, se ha encendido una alarma del motor y se ha puesto en el modo de seguridad y se ha apagado, y por la tarde creían que estaba ya solucionado ese problema pero cuando la han encendido han visto que la alarma saltaba y por seguridad mía he decidido no salir", continuó Bautista, que la próxima temporada será piloto oficial de Ducati en el Campeonato del Mundo de Superbike.

"Una lástima porque creo que podía haber mejorado bastante en los segundos libres, pero mañana intentaremos seguir con el mismo método de trabajo", afirmó Álvaro Bautista.