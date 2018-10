Anquela: "Nos cuesta muchísimo ganar un partido"

Oviedo, 26 oct (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, no se confía tras la victoria de la pasada jornada ante el Osasuna, y aunque buscará continuidad ante el Nástic, advierte por encima de todo sobre "lo mucho que le cuesta al equipo ganar un partido".

"No voy a cambiar nada de mi discurso, pase lo que pase. Digo y repito que nos cuesta mucho ganar, que esto es muy difícil y si no estamos al 100% no ganamos ni al juvenil. A todo el mundo le cuesta, pensar lo contrario es engañarse, porque la Segunda es preciosa para los de fuera, pero para los de dentro es un martirio cada domingo", señaló este viernes el andaluz.

El técnico tiene claro que el objetivo del equipo ahora es "enlazar varios resultados positivos", pero matiza que cada partido se juega en "un segundo o un despiste" y que lo que tiene que hacer el bloque es "competir, saber lo que quiere y jugar bien al fútbol".

"Conseguir la regularidad no es fácil. La gente mira la tabla y ve al Nástic último, pero cuidadito, nos vamos a encontrar un equipo armado porque a Enrique Martín le sobran días para hacer un equipo", advirtió Anquela sobre el entrenador rival, que se estrena en el banquillo esta jornada.

Respecto a sus propios plantes, el jienense ya adelantó que lo más probable es que repita once, aunque aún no lo ha hablado con sus jugadores, y sigue sin dar importancia al sistema ya que el fútbol "no es una cuestión de posición sino de actitud".

A las bajas ya sabidas se unió en el último entrenamiento la de Aarón, que no viajará con el equipo como tampoco lo hará Carlos Hernández, quien ha trabajado con el grupo durante la semana pero con el que el cuerpo técnico no quiere "arriesgar".

Quien sí podrá formar parte del once en Tarragona es Forlín, que no trabajó con el grupo el jueves pero retomó la actividad de viernes y está "perfecto" para jugar ante el Nástic el próximo domingo (12:00 horas).