Anna Noguera: "Llego motivada y con ganas"

Ibiza, 26 oct (EFE).- La triatleta Anna Noguera consideró que el recorrido en el que tendrá lugar el Campeonato de Europa del triatlón de media distancia se adapta a sus características y se mostró optimista de cara a la prueba por el título continental que se disputará en Ibiza.

"Llego motivada y con ganas porque era uno de los objetivos de la temporada. Creo que llego en buena forma. Me conozco el circuito de los otros dos años que he corrido aquí. Creo que es una ventaja para mi, sobre todo en bicicleta porque no son carreteras muy anchas y fáciles de rodar. La carrera a pie antes era con mucho desnivel y ahora es más llana. Es una carrera más rápida que me gusta", comentó en la rueda de prensa previa.

"Últimamente me estoy encontrando bien corriendo y tengo ganas de bajarme con fuerzas de la bici y ver hasta dónde puedo llegar. Me gustaría correr rápido y que me saliese una buena carrera", señaló también.

Además se refirió a las condiciones climatológicas, que podrían ser desfavorables: "Odio el frío pero no dan unas temperaturas muy bajas aunque sí que dan lluvia. Sabiéndolo te haces una idea, te preparas mentalmente. Con lo que haya vamos a luchar hasta el final".

Por su parte Cristóbal Dios indicó: "Este año corrí muchas carreras, no sé cómo responderé. He entrenado muy bien, un mes y medio bastante intenso para llegar aquí en las mejores condiciones. Hay bastante nivel".

"Somos unos veinte participantes. Yo he entrenado muy bien, no sé cómo llegará el resto. Puedo quedar entre los diez primeros, incluso entre los cinco. Pero no me pongo ninguna meta, he entrenado duro y espero que me respete la carrera. Tengo muchas ganas y mucha fuerza", dijo.

Asimismo también tomó la palabra Albert Moreno: "Mañana es una carrera que es fin de temporada, mucha gente estará cansada. El tiempo no va a acompañar y la carrera se va a jugar en gran parte en la cabeza a nivel mental. Hay que intentar tirar de eso. Tengo la suerte de que llevo mejor el frío que el calor y mañana creo que va a ser eso. Creo que llego bien y mañana veremos a ver dónde nos lleva eso".