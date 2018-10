Wilko Johnson, en febrero en España con sus primeros temas nuevos en 30 años

Madrid, 25 oct (EFE).- El mítico guitarrista y compositor británico Wilko Johnson, fundador del no menos célebre grupo de "pub rock" y r&b Dr. Feelgood y referente del punk británico, ofrecerá dos actuaciones en España en el mes de febrero para mostrar en vivo "Blow your mind", disco con su primer material nuevo en 30 años.

El Teatro Barceló de Madrid el día 9 y la sala Apolo de Barcelona el día 10 serán las salas nacionales donde recalará el músico, según ha anunciado hoy la promotora responsable, con el estadounidense Jesse Dayton como artista invitado, conocido por sus contribuciones como guitarrista en álbumes de Johnny Cash o Willie Nelson.

Tanto el álbum nuevo como estas actuaciones llegan tras la recuperación en los últimos años de un cáncer de páncreas terminal por el que los médicos trasladaron a Johnson sus peores pronósticos.

El inglés, que se llama realmente John Wilkinson (Isla de Canvey, 1947), decidió seguir tocando con el disco "Going back home" (2013) junto a Roger Daltrey bajo el brazo y someterse después a una operación que, según la nota de prensa, "le salvó la vida".

Repuesto, el pasado 15 de junio publicó "Blow your mind", en el que se combinan temas introspectivos y otros "uptempo" con un estilo de guitarra "más agresivo que nunca" y "el apremio propio de los primeros trabajos con Dr. Feelgood", aseguraba su oficina.

Constituye su primer disco con temas inéditos desde que en 1988 lanzara "Barbed wire blues", aunque en este tiempo no haya dejado de publicar distinto material, como el primer "Going back home" (1998), el directo "Don't let your daddy know" (2000) o "Red Hot Rocking Blues" (2013).