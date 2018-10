Unos 600 cantantes de góspel participarán en concierto solidario en Barcelona

Barcelona, 25 oct (EFE).- Unos 600 cantantes de góspel participarán el próximo día 16 de noviembre en el concierto más multitudinario que se ha organizado en Barcelona de esta música espiritual, el Gospelfest, una iniciativa que surgió tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017.

La iniciativa nació a través de Facebook para "canalizar los sentimientos que provocaron los atentados de Barcelona y Cambrils hacia una causa solidaria" y toda la recaudación se destinará al programa "Sin hogar y vivienda" de Cáritas Diocesana de Barcelona, según un comunicado hecho público hoy.

En el concierto, que se celebrará en el Auditori Fórum, participarán 600 cantores, tanto individuales como miembros de diez coros de toda Cataluña como The Gospel Viu Choir, Messengers Gospel College, Cor Carlit Gospel, Gospel 4 cors, Cor Jove Orfeó Sarrià, Gospel l'Aliança, Tam Tam Gospel, Harmònics, Gospel Artmúsic, Donant la Nota y cantaires de Free Choir, Gospel Sentits, Gospel BÀCtua, Twocats pel Gospel y Sant Andreu Gospel.

Los cuatro directores más importantes de góspel de Cataluña: Anna Roqué, fundadora del primer coro de góspel catalán; Moisès Sala, director de The Gospel Viu Choir; Ramon Escalé, director de Messengers, Esclat Gospel Singers, y Jordi Cardona, de Gospel 4 Cors, estarán al frente del concierto.

El público también formará parte de "la fiesta porque cantará con los coros el tema 'Down by the Riverside', con lo que unas 3.000 personas podrían cantar a la vez este tema musical".

En la web creada para el 'Gospelfest' puede encontrarse la letra y la partitura de la canción.

Las entradas ya se pueden comprar a través de la plataforma Ticketea y se puede colaborar a través de "Filazero".