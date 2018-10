Roma honra a Campeggi, el último gran ilustrador de los años de oro del cine

Roma, 25 oct (EFE).- El florentino Silvano Campeggi, fallecido el pasado verano, ilustró a mano con su inconfundible estilo los carteles de la Edad de Oro del cine, y ahora es recordado en un íntimo documental proyectado en la Fiesta del Cine de Roma.

El director Simone Aleandri estrenó en el certamen la cinta "As time goes by: L'uomo che disegnava sogni" (Mientras pasa el tiempo: El hombre que dibujaba sueños), un retrato que Campeggi no llegó a ver completado, pues falleció el pasado 28 de agosto a los 95 años de edad.

El cineasta romano recuerda al maestro como "el último gran dibujante del cine" pues, con sus diseños a mano, "contribuyó a crear el imaginario de la Edad de Oro del cine".

"Con sus carteles, expuestos en las calles, hacía que los filmes comenzaran antes de su proyección y ya al verlos la gente empezaba a soñar", relató Aleandri en el estreno, al que asistió la viuda, Elena, visiblemente emocionada.

Con su cámara, el realizador repasa la trayectoria de Campeggi y ofrece un viaje a los años prodigiosos del cine de Hollywood, entre los cuarenta y sesenta del siglo pasado.

Y es que Nano, como firmaba, diseñó los carteles que anunciaban títulos inolvidables que harían historia, como "An American in Paris" (1951), "Ben Hur" (1959), "West Side Story" (1961), "Exodus" (1960) o "Breakfast at Tiffany's" (1961), entre muchos otros.

En la pantalla, el artista aparece hojeando meticulosamente su obra en su estudio, con una imponente vista de la bella Florencia, mientras apura un cigarrillo y silba casi de forma compulsiva.

Pero sobre todo dibuja incansablemente a pesar de su avanzada edad, con las manos tiznadas de carboncillo y la estancia repleta de pedazos de papel en los que en algún momento bosquejó una idea.

El dibujante nació en la Florencia de 1923, una ciudad que después dejaría para recorrer mundo e instalarse en Estados Unidos, y adquirió la pasión por el diseño de su padre, un tipógrafo al que recuerda regresando a casa con las manos manchadas de tinta.

Su primer retrato, explica un narrador durante la cinta, fue el de su abuela a los seis años de edad y desde entonces emprendió una carrera que le llevaría a ponerse a las órdenes de grandes productoras como la Metro Goldwyn Mayer, Universal, Paramount o Warner Borss.

Una vocación que ni siquiera la Segunda Guerra Mundial detuvo sino que de alguna manera impulsó, ya que con la liberación de la ciudad en el verano de 1944 aquel joven pintor logró ser contratado para retratar a los soldados estadounidenses hospitalizados.

Aquel fue definitivamente el inicio de una historia apasionante, que estuvo unida a los Estudios de Cinecittà, en los que durante la contienda se alojaron los desplazados y que con la paz se convirtieron en la nueva Meca del cine mundial, acogiendo los rodajes de aquellas historias heroicas de "espadas y sandalias", el péplum.

Solo en el año 1946 desembarcaron en Italia unas 600 producciones estadounidenses y llegó a dibujar seis carteles por semana, después de asistir a su proyección previa e inspirarse con aquellas escenas en blanco y negro con diálogos ininteligibles, pues aún no hablaba inglés.

"El cine fue la religión del siglo XX y nosotros éramos como los pintores de las iglesias", sostenía.

Su estilo creó escuela: dinámico, como si fuera un boceto, y con fondos de colores vivos para contrastar y potenciar la imagen, como los cuatro caballos rampantes en fondo rojo que ideó para "Ben Hur".

En sus décadas entre tinta, carboncillo y papel mostró a grandes figuras del celuloide como Anthony Quinn, John Wayne, Lauren Bacall, Audrey Hepburn... o su preferida, Elizabeth Taylor: "Sus ojos violeta eran apetecibles para mis lápices", rememora.

El documental sirve también para empaparse de aquella Roma en ebullición, con estrellas paseándose por los cafés de la Vía Veneto, como Ava Gardner, que llegó incluso a sugerir al pintor florentino que la acompañara a su hotel.

Pero si hubo una diva que le impactó esa fue Marilyn Monroe, de tal modo que dibujaba su rostro "en serie", según reconoce.

La conoció cuando promocionaba "The prince and the showgirl", una comedia romántica de 1957 con Laurence Olivier, pero su encuentro más próximo fue en Los Ángeles, adonde fue para retratarla y esta le concedió una hora para su arte.

"Me dijo 'maestro, ¿debo desnudarme? Me siento más libre' y se desnudó", hace memoria Campeggi, mientras traza sobre el papel los labios rojos de la icónica rubia.

La trayectoria del dibujante sufre un repentino revés en 1966, cuando un aluvión provocó cuantiosos daños en el inmenso patrimonio artístico de Florencia, arruinando también muchos de sus dibujos.

Y el desastre, paradojas del destino, coincidió con el final de una época, ya que los carteles a mano empezaban a caer en desuso y las grandes productoras de cine estadounidenses abandonaban Italia.