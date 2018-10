Podemos cree que el CIS confirma el fracaso de la estrategia de las derechas

Madrid, 25 oct (EFE).- El secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha expresado un "moderado optimismo" ante los datos CIS, que confirma la ventaja del PSOE sobre el PP y da a su formación una subida de 1,2 puntos, lo que cree que revela el fracaso de la estrategia de las derechas.

Unidos Podemos y sus confluencias siguen en el CIS de octubre como cuarta fuerza política con un 17,3 por ciento de los votos; datos que, según ha dicho Guijarro en rueda de prensa en el Congreso, hay que tomar con "prudencia" por la "polémica metodología" que usa, en la que "hace una especie de suma a lo bestia de la intención directa de voto y simpatía".

"O cocinas o no cocinas los datos, ha criticado Guijarro, quien en cualquier caso destaca que los resultados del sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas dejan clara que la "fallida" estrategia de "crispación" de las derechas, que no es bien acogida por los ciudadanos.

"La ciudadanía quiere que sus representantes discutan, lleguen a acuerdos y resuelvan sus problemas, no que entren en la crispación permanente en la que nos hemos instalado por culpa de las derechas", ha afirmado.

Para Guijarro, es importante que en intención directa de voto, es decir el dato "no cocinado o desnudo" del CIS, de los cuatro principales partidos, tres crecen "algo" y el único que no lo hace es el PP.

Y como elemento positivo para Unidos Podemos destaca la fidelidad de voto que ha crecido más que en ningún otro partido, en concreto "más de diez puntos".

Guijarro ha recordado además que la encuesta del CIS se realizó entre el 1 y el 9 de octubre, y no recoge por tanto los efectos del acuerdo presupuestario con el Gobierno, que se cerró el día 11.

El diputado de Podemos ha asegurado que su partido también tiene encuestas internas que corroboran que la "crispación en la que está instalada la derecha desde la moción de censura" no funciona y que el electorado no está respondiendo positivamente a esa estrategia.

No obstante, no ha querido dar más datos de las encuestas de Podemos que -dice- son internas y consideran mejor no hacerlas públicas porque "cualquier cifra demoscópica avalada por el sello de un partido genera suspicacias" entre los medios, y "cuando uno es parte de un juego es difícil ser objetivo".

Unidos Podemos espera que el CIS cumpla su compromiso de preguntar por la Monarquía en próximas encuestas y Guijarro vaticina que "la clase política aquí se va a llevar una buena sorpresa".