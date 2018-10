Londres alerta de los riesgos del "brexit" si Bruselas es "intransigente"

Londres, 25 oct (EFE).- El ministro británico para el "brexit", Dominic Raab, advirtió hoy de que el riesgo de una ruptura sin acuerdo con la Unión Europea (UE) se va a incrementar si Bruselas mantiene una postura "intransigente" en las negociaciones.

"Existe ciertamente el riesgo de que no haya acuerdo, especialmente si la Unión Europea sigue una línea deliberadamente intransigente", afirmó el ministro en la Cámara de los comunes.

Al responder a preguntas de los diputados sobre la marcha del diálogo con los 27 socios comunitarios restantes, Raab dijo que el Gobierno británico se está preparando para posibles problemas en el paso de mercancías a través del canal de la Mancha en caso de que el Reino Unido rompa con la UE el próximo marzo de una forma no acordada.

"Necesitamos prepararnos para el peor de los escenarios posibles, uno en el que las autoridades en Calais (Francia) decidan ralentizar las cosas deliberadamente", sostuvo Raab.

Según reveló hoy el diario "The Times", el Ejecutivo británico planea presentar en noviembre al menos cuatro nuevas leyes dirigidas a preparar al Reino Unido para una salida sin acuerdo.

"No queremos perturbar las negociaciones, pero el reloj está corriendo y será cada vez más duro cuanto más lo vayamos retrasando", afirmó a "The Times" un alto cargo gubernamental británico que el diario no identificó.

El portavoz laborista para el "brexit", Keir Starmer, consideró por su parte que la legislación para preparar una ruptura abrupta debería haberse desarrollado "hace meses".

"La realidad es que ya es demasiado tarde para planear una salida sin acuerdo. Esto no es una planificación, sino una mera argucia", dijo Starmer.