Fundación Franco ve "antidemocrático" que la Eurocámara pida su ilegalización

Madrid, 25 oct (EFE).- La Fundación Francisco Franco ha calificado hoy la resolución del Parlamento Europeo sobre ilegalizar fundaciones que exalten el fascismo como una medida "liberticida, sectaria, antidemocrática y sin precedente".

En un comunicado, se ha referido a la resolución pactada por varios grupos políticos de la Eurocámara para la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo, como la fundación Francisco Franco.

La fundación destaca que durante meses "no ha querido contestar" a las informaciones relativas a una hipotética ilegalización porque "no se ha producido hasta la fecha actuación gubernamental alguna encaminada a conseguir propósito semejante" y añade que espera que no se lleve a cabo dicha decisión ya que, "mientras se respeten los cimientos del nuestro Estado de Derecho, tal pretensión se situaría absolutamente al margen del orden constitucional".

Critica la "grosera discriminación que supone la constante financiación pública de fundaciones de corte marxista e incluso bolivariano" y lamenta "el veto" a una fundación como la Francisco Franco, que "cuenta con un archivo fundamental para el conocimiento" de la "historia reciente" de España, añade.

"Pero se engañan quienes se creen que nos vamos a arrugar. Los hombres y mujeres que defendemos el baluarte de la verdad desde esta modesta Fundación somos inasequibles al desaliento y estamos acostumbrados a enfrentarnos con el miedo, con la indiferencia y con la más abierta hostilidad", dice la entidad en la nota.

La fundación reafirma su "confianza en la Justicia y en el orden constitucional" y anuncia que defenderá su legalidad hasta el final.