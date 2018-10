Dimite el jefe de los ferrocarriles taiwaneses tras accidente con 18 muertos

Taipei, 25 oct (EFE).- El Gobierno taiwanés aceptó hoy la dimisión del jefe de la Administración de Ferrocarriles de Taiwán, Lu Chieh-shen, tras el accidente del pasado domingo en el que murieron 18 personas y 210 resultaron heridas.

Tras las declaraciones contradictorias de pasajeros y la comisión gubernamental de investigación sobre el accidente, Lu presentó hoy su renuncia, que fue aceptada inmediatamente.

La responsabilidad del accidente del domingo, en el que el expreso Puyuma descarriló en la estación Xinma cuando tomaba una curva de 306 metros de radio a unos 140 kilómetros por hora y con el sistema de protección automática desactivado, es objeto de polémica.

El Gobierno isleño insiste en que, aunque se sabe que el exceso de velocidad fue la causa inmediata del accidente y que la desactivación del sistema de protección automática está relacionado, aún no se ha establecido la responsabilidad ni esclarecido todos los detalles del incidente.

También es un hecho que el conductor pidió ayuda por un problema de falta de potencia, que no se pudo resolver satisfactoriamente, pero no está aún totalmente claro si el maquinista informó o no de la desactivación del sistema de protección automática.