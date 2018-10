Cs carga contra el Gobierno por querer injerir en la causa del "procés"

Madrid, 25 oct (EFE).- El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha cargado contra los miembros del Gobierno y también contra el presidente, Pedro Sánchez, por intentar injerir en la causa del "procés", al haber opinado estos cómo tienen que actuar jueces y fiscales.

Villegas, en una rueda de prensa en el Congreso, no ha querido comentar el cierre de la investigación del 1-O y la apertura de juicio oral contra los 18 procesados del "procés", más allá de señalar que se trata del "paso procesal lógico".

Sí ha aprovechado para censurar que en los últimos tiempos "demasiados líderes" políticos y sobre todo miembros del Ejecutivo estén haciendo "valoraciones jurídicas" y señalando cómo un juez tiene que aplicar o no una tipología penal, decidir o no una prisión provisional o cómo el fiscal tiene que acusar o no en un procedimiento.

"Nosotros vamos a denunciarlo porque ese tipo de opiniones no se puede calificar de otra forma que de intentar injerir en el poder judicial", ha señalado Villegas, seguramente a cambio, según él, de pagar los apoyos que permiten a Sánchez "seguir atrincherado en la Moncloa".