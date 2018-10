Buesa: La autocrítica sincera de los presos de ETA favorecería su reinserción

Vitoria, 25 oct (EFE).- Sara Buesa, hija del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, ha opinado hoy que si los presos de la banda terrorista hicieran una autocrítica sincera, con mensajes "claros, contundentes y explícitos de rechazo" a los crímenes cometidos, habría más víctimas dispuestas a apoyar su reinserción.

Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación que lleva el nombre de su padre, ha inaugurado un seminario sobre "Víctimas y política penitenciaria", que reunirá entre hoy y mañana en Vitoria a juristas, expresos de ETA arrepentidos y víctimas para analizar cuestiones como la reinserción, lo que supuso la "vía Nanclares" y el poder restaurador de los encuentros que se hicieron entre víctimas y exetarras.

Buesa ha constatado que el terrorismo vivido en Euskadi ha "deshumanizado profundamente" a la sociedad vasca, y ha puesto de relieve que "el valor fundamental de la reinserción es precisamente recuperar esa humanidad perdida".

"Lo que las víctimas necesitamos o esperamos de los procesos de reinserción es obtener una reparación emocional que alivie en parte nuestro sufrimiento. Para ello, necesitamos la autocrítica de quienes tomaron la decisión de recurrir a la violencia" y que reconozcan "que lo que hicieron fue un error terrible, que estuvo mal y causó un daño irreparable".

A su juicio, esa autocrítica honesta y sincera no se puede imponer, ya que depende de cada persona hacer o no ese recorrido, pero sin ella "no podrá hablarse de reparación ni de humanización".

"Algunas víctimas, en un ejercicio de empatía hacia los victimarios y sus familias, nos hemos manifestado de acuerdo con que los presos cumplan sus penas cerca de sus casas para que sus familiares no sufran", ha comentado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que si los presos de ETA, sus familiares y allegados, mostraran "su empatía hacia las víctimas que han provocado" y si sus reivindicaciones en relación a personas que han cometido crímenes se acompañaran de "mensajes claros, contundentes y explícitos de rechazo de dichos crímenes, serían muchas más las víctimas dispuestas a tender una mano en un gesto de generosidad".

"Podemos y debemos dar una oportunidad de reinserción a los victimarios, pero éstos han de hacer un esfuerzo mucho más grande que las víctimas, la responsabilidad para reintegrarse al seno de la sociedad está en ellos", ha proclamado Sara Buesa, al tiempo que ha advertido de que "se pueden tender puentes, pero deben desandarse caminos, cosa que todavía no se ha hecho".

Ha denunciado además que siguen produciéndose "gestos y mensajes que están bien lejos del camino de la rectificación" como los homenajes a miembros de ETA o los mensajes y pintadas de "Eskerrik asko ETA" (Gracias ETA) aparecidos tras su disolución en "no pocos lugares de Euskadi", que legitiman el terrorismo y "son demoledores para cualquier objetivo de encuentro".