El Atlético Madrid establece su Academia en Panamá

Panamá, 25 oct (EFE).- Emilio Gutiérrez, director de la Academia del Atlético Madrid, dijo este jueves en Panamá que el club rojiblanco establecerá en este país centroamericano otra sede de su Academia de formación de jugadores y que no cierra las puertas a comprar un porcentaje o colaborar de cerca con algún club de fútbol profesional en Panamá.

"Vemos como vamos avanzando e interviniendo en el fútbol panameño. Si mañana se da la oportunidad de que tengamos que coger un porcentaje de un club o aliarnos a un club profesional para que los niños que se forman en la Academia puedan de alguna forma salir reforzados, lo analizaremos, no nos cerramos a nada", explicó.

El directivo del equipo colchonero visitó este jueves Panamá, donde el Atlético tiene previsto establecer su Academia de formación.

"Estamos aquí para quedarnos, no estamos aquí para poner entrenadores con el escudo o abrir cuatro programas, estamos aquí para ser socios estratégicos de los niños panameños y de la sociedad", indicó Gutiérrez.

Señaló que el fútbol es una de las herramientas más efectivas para alejar a los niños del mal camino.

Gutiérrez agregó que antes de llegar a Panamá estuvo en Cuba y República Dominicana y que tienen presencia en 33 países.

"No hay ninguna razón para pensar que un panameño es mejor o peor que un cubano, un dominicano o un español, si somos capaces inculcar lo que nos funciona en España, no tengo que ninguna duda que en Panamá haremos un proyecto de fútbol de éxito", manifestó.

La Academia Atlético de Madrid en Panamá tendrá -en los próximos meses- su primera generación de niños entre los 7 y los 13 años, de categorías sub 9, sub 11 y sub 13 (masculinos y femeninos) los cuales participarán en campeonatos de las distintas ligas locales, dijo el directivo.

Gutiérrez adelantó que la presencia del club será de 5 años (2018-2023) con posibilidad de extenderse.

"Por el momento ya hay entrenadores del club trabajando en Panamá y se captará los talentos por medio de pruebas", comentó.

"El sistema de elección será por pruebas, tal como lo hacemos en Madrid, no hay espacio para todos. Por ejemplo en Madrid se apuntan 2.500 niños y solo se escogen 250 para la Academia, y para los que no, tenemos el modelo de fundación, donde podrán entrenar", apuntó.

La Academia del ATM tiene programado las primeras pruebas para el 17 y 18 de noviembre en la sede de la Academia AIP.