La Xunta pide al Gobierno una "hoja de ruta" para frenar los cierres de Alcoa

Santiago de Compostela, 24 oct (EFE).- El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, ha demandado hoy al Gobierno central una "hoja de ruta" para frenar los cierres de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés, para lo que es necesario, ha dicho, la implantación de un nuevo régimen de compensación por costes adicionales soportados por las industrias electrointensivas.

Y ello además, ha añadido en una intervención parlamentaria, de la fijación de un precio de la electricidad "estable y competitivo".

Conde ha comparecido este mediodía en el Parlamento para explicar la postura de la Xunta ante el cierre de la planta de Alcoa en A Coruña, medida que obedece a una decisión "unilateral" de la multinacional estadounidense que "lamentablemente se veía venir porque de un tiempo a esta parte está faltando iniciativa política, están faltando respuestas por parte del Gobierno central" a un problema del que la Xunta ya alertó.

A su juicio, "se pueden hacer más cosas" para buscar soluciones, y en primer lugar se debe convocar la subasta de interrumpibilidad para 2019, dado que "no parece justificable que a dos meses de acabar el año no se convocase la puja" ni se hayan puesto en marcha tampoco los mecanismos de compensación para las empresas electrointensivas.

El hecho de que el anuncio de la empresa haya cogido "por sorpresa" al Ejecutivo central "redobla si cabe" la "preocupación" de la Xunta ya que evidencia, o bien "que el Gobierno central no está midiendo con exactitud las consecuencias" del posible cierre, o bien que no le importan porque "Galicia no está en su agenda", ha resumido el titular autonómico de Industria.

Ha urgido, asimismo, que se tomen medidas de forma urgente porque el cierre de las fábricas supondría una mala noticia, no solo para las comunidades autónomas afectadas, sino para el conjunto de España, por lo que es necesario sumar "esfuerzos" entre administraciones y partidos, al tratarse de un "asunto prioritario" en el que los "tiempos son inmediatos" ya que la amenaza de cierre es cercana en tanto que el expediente de regulación de empleo (ERE) se comenzaría a negociar el próximo día 31 de octubre.

Además, Conde ha criticado que desde el Ejecutivo estatal se están anunciando medidas que no generan "estabilidad" a las empresas ni a sus empleados con novedades como el plan previsto para la transición hacia un modelo energético que afectaría a las centrales térmicas o el 'dieselazo', por lo que le ha pedido políticas que ofrezcan la "certidumbre" que el país necesita.

Peticiones que el conselleiro ha lanzado desde la intención de atajar el problema desde un frente común, para conseguir "entre todos" que Alcoa reconsidere su postura, para lo que la Xunta se volcará en buscar "todas las soluciones" pero siempre en el marco de sus competencias.

"Entre todos tenemos que centrarnos en propuestas concretas y realistas que puedan encontrar soluciones de cara al futuro" pero que, según Conde, no pasan por "propuestas vinculadas al independentismo eléctrico de Galicia" o la nacionalización de empresas.

Tras la intervención en la sesión plenaria, el conselleiro atenderá a los representantes del comité de Empresa de Alcoa A Coruña que han seguido la comparecencia desde la tribuna de invitados.

En el debate, los grupos de la oposición han mostrado preocupación por la actitud de la Xunta que parece haberse rendido, han coincidido, y que no pretende buscar soluciones para los trabajadores de Alcoa, por lo que ven al gobierno de Alberto Núñez Feijóo únicamente centrado en situar al Gobierno central como el "culpable" de la situación generada.

El líder de en Marea, Luís Villares, ha reiterado que los esfuerzos de todos los Gobiernos deben estar centrados en "buscar soluciones y no culpables" aunque les ha recomendado a los populares que si de verdad quieren encontrar a los responsables del actual modelo eléctrico "errático", deben "mirarse en el espejo" porque son ellos mismos.

El portavoz de En Marea ha insistido en dar una solución a las empresas electrointensivas pero que no signifique ofertarles "más dinero sin condiciones" porque este tipo de proceder deriva en que, como en este caso, hagan de sus trabajadores "escudos humanos" para reivindicar sus peticiones.

Villares apuesta por "rechazar el chantaje" de Alcoa e incluso ha propuesto, si es necesario, acordar la "intervención" de la empresa porque así lo justifica el "interés general" de la misma.

El portavoz del Grupo socialista Xoaquín Fernández Leiceaga ha subrayado que el Gobierno gallego no puede tirar la toalla porque aunque "la situación efectivamente es extremadamente compleja" todos "tenemos que seguir peleando" para mantener los empleos.

También ha ironizado con el hecho de que ahora los populares gallegos "pidan cambios en el marco de regulación eléctrico" porque de esta forma "reconoce que estuvo mal todo este tiempo y que el Gobierno de Mariano Rajoy no dio una solución de futuro" para ello.

Según él, tampoco el Ejecutivo gallego parece aportar soluciones porque hoy el conselleiro "vino en representación de la Xunta y no fue capaz de decir nada que vayan a hacer. No sabe decir nada que van a hacer desde la Xunta y se limitan a criticar el Gobierno".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que en el discurso del conselleiro dé la sensación de que la Xunta "tiró la toalla" y de que no luchará por la continuidad de la empresa, mientras que "el BNG no se rinde" porque "ni Galicia, ni A Coruña podemos permitirnos el lujo de que se destruya ni un solo puesto de trabajo", para lo que la Xunta "no puede estar de brazos cruzados".

No obstante, ha asegurado que no se puede aceptar el marco de la empresa, en tanto que la fábrica del polígono de A Grela "estaba antes que Alcoa" por lo que "Alcoa no es necesaria para que sigamos produciendo aluminio en nuestro país".

Finalmente, el diputado del PPdeG Miguel Tellado ha considerado que la coyuntura actual obliga a "medir las palabras", por lo que pide a la oposición respeto institucional con la Xunta y que sean igual "de serios y contundentes con todos los Gobiernos".

En esta línea ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha comparecido hoy en la Cámara gallega en "ejercicio claro de responsabilidad" mientras que el Ejecutivo central hoy pidió el aplazamiento de una pregunta sobre Alcoa en el Congreso.

"Son dos formas de actuar" ya que mientras "uno comparece, otro desaparece", ha remachado. EFE