Señé: "La Copa a partido único y en casa sería más divertida y emocionante"

León, 24 oct (EFE).- El centrocampista catalán de la Cultural y Deportiva Leonesa Josep Señé espera con impaciencia el encuentro de Copa del Rey ante el Barcelona del próximo 31 de octubre, aunque considera que esta competición a partido único y en casa del equipo de menor categoría sería más divertida y emocionante.

Señé es quizá el jugador con mayor "pedigrí" de su plantilla y su continuidad, pese al descenso de categoría, se convirtió en uno de los "culebrones" del verano, agarrándose el equipo leonés a su cláusula de rescisión para mantenerle.

El jugador de San Cugat, que es duda para la eliminatoria al arrastrar una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha, cree que, pese a la diferencia de categorías, pelearán la eliminatoria de Copa del Rey ante el FC Barcelona "sin renunciar al estilo".

PREGUNTA. ¿Como catalán, supone algo especial enfrentarse al Barça?

RESPUESTA. Solo el premio que ya ha supuesto el haber superado tres eliminatorias previas, aunque está claro que para la ciudad es la oportunidad de ver a uno de los mejores equipos del mundo y poder disfrutar.

P. ¿De pequeño era más culé o perico?

R. Cuando empezaba a jugar me gustaba más el Barça, pero siempre he respetado mucho al Español porque ha hecho un gran trabajo de cantera, pero ahora, como profesional, solo me debo a la Cultural.

P. Usted militó en la cantera del Real Madrid -antes de su paso por el Celta de Vigo- ¿no hubo opciones de haber pasado por la disciplina azulgrana?

R. Realmente, aunque hubo un leve interés antes de ir a la cantera del Real Madrid, no fue suficiente siquiera para sentarse y valorarlo.

P. ¿Algún jugador de su rival copero al que mire con especial devoción?

R. Está claro que Messi está un escalón por encima del resto, pero por posición en el campo, quizá centrocampistas como Rakitic o Coutinho son los que más se adaptan a los gustos personales de juego.

P. Messi no va a disputar la eliminatoria copera por lesión ¿eso incide en las opciones de sorpresa?

R. No lo creo, porque aunque hubiera estado en condiciones seguramente no habría jugado en ninguno de los dos partidos, porque en equipos de este nivel, con tantos encuentros en diferentes competiciones, se prioriza la presencia de los jugadores más importantes, por lo que la dificultad será la misma.

P. Pero ¿realmente ve opciones a la Cultural?

R. Por supuesto. Porque una cosa es que se repita que es un premio para el equipo y otra que no se salga a competir como frente a cualquier rival sabiendo de la enorme dificultad que supone pero sin renunciar a nada de antemano.

P. ¿Planteando un partido cerrado o como suele decirse vulgarmente perro o manteniendo la apuesta habitual del buen juego?

R. Creo que si hay alguna opción, por mínima que sea, pasa por ser fieles al estilo propio y no traicionarse porque además es un partido que puede servir perfectamente para los siguientes compromisos de liga que, esa sí, es la competición en la que hay que tener los cinco sentidos.

P. Entonces, ¿cómo se le puede plantar cara a este FC Barcelona?

R. Intentando, aunque no será fácil, quitarles el balón, presionando mucho en su circulación que es muy veloz y con un nivel de intensidad y concentración alta a lo largo de todo el partido.

P. ¿Habría más opciones de clasificación recuperando el modelo copero de hace algunas temporadas a partido único?.

R. Indiscutiblemente, la Copa de esta forma sería mucho más divertida y emocionante, porque se demostró que puede saltar más la sorpresa.

P. ¿Tiene algo esta Cultural Leonesa de la esencia azulgrana?

R. En el fútbol moderno todos los equipos intentan hacer un poco, con matices, lo que viene haciendo el Barça en los últimos años, ganando los partidos desde el control del balón y desde luego a muchos de los jugadores de la actual plantilla nos gusta ese estilo, pero está claro que es complicado desarrollarlo y por eso nosotros lo intentamos a nuestra manera.

P. ¿Le gustaría más disputar el partido del Reino de León o el del Camp Nou?

R. Si puedo elegir, ambos. Pero está claro que, aunque ya jugara en un escenario así con el Celta de Vigo, a todos nos gusta estar en campos donde no se suele estar todos los días.

P. Se le considera el jugador franquicia en esta Cultural y Deportiva Leonesa, pero sin embargo los críticos dicen que no marca la diferencia.

R. En muchos partidos esta temporada sí se ha visto la mejor versión de Señé, pero es cuestión de categorías y la Segunda División B es muy perra y, aunque la gente pensaba que nos íbamos a pasear por haber descendido, los rivales plantean sus partidos desde la defensa, muchas veces muy bronca y eso dificulta el juego asociativo que busca la Cultural que, sin embargo, está en fase de crecimiento y va a más.