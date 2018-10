Los 14 segundos de Anna Boada y Aina Cid

Madrid, 24 oct (EFE).- Centenaria, como la historia de la Federación Española de Remo, fue la espera. Cien años de decepciones y de lamentos, dada la ausencia de mujeres en podios mundialistas, derivaron en una situación de emergencia para las disciplinas olímpicas hasta la fulgurante irrupción de Anna Boada y Aina Cid.

"Lo suyo es un hito", remarca la presidenta de la Federemo, Asunción Loriente, en su despacho de la sobria sede de la institución en Madrid. "Han dado un paso de gigante. Gracias a ellas, por fin estamos en el cuadro de honor", celebra.

Desde la localidad gerundense de Bañolas, el técnico Javier González ensalza igualmente la gesta de sus pupilas. Con su bronce en el pasado Mundial de Plovdiv (Bulgaria), las remeras catalanas "hicieron historia". "Han logrado lo que no había conseguido nadie, pero si quieren pueden hacer lo que no está escrito. Tienen mucho potencial para exprimir todavía", abunda.

Él estira la mejora de Anna Boada y Aina Cid hasta los 14 segundos. La cifra podría parecer casi despreciable para quienes quebraron una espera de 100 años.

Javier González, sin embargo, repara en su dificultad.

En su recorrido en bicicleta por la orilla del lago, él es, no obstante, quien acierta a adivinar no solo el momento de dar la orden para 'tancar' (en catalán, cerrar) la regata sino también la distancia con el oro. "En los Juegos Olímpicos de Río estuvimos a 16 segundos. Ahora estamos a 14. Y eso es mucho", apostilla.

"Estamos en el buen camino pero hay que mejorar mucho. El oro y la plata están un poco lejos", conviene Aina Cid (Amposta, 1994).

Para adquirir esa medra, ese cuarto de minuto, el segundero debe ser puesto en marcha "ya" porque "cuando estás arriba es mucho más difícil avanzar", sostiene el entrenador español.

La evolución del dúo, en cualquier caso, es innegable.

"En nuestro primer año nos clasificamos para los Juegos. Encima, conseguimos el diploma olímpico -fueron sextas-. El año pasado, en el Mundial, quedamos en una posición más adelantada -fueron quintas-. Y este año conseguimos una medalla en la Copa del Mundo y una medalla en el Mundial", expone Anna Boada, afincada desde hace algunas semanas en Australia, en una conversación telefónica.

Bajo el prisma de la deportista del CE Olimpic, de 25 años, la "experiencia acumulada" está detrás de estos resultados. "La experiencia te da ese puntito de decir: 'vale, estoy en una final, como el año anterior, pero esta vez quiero un poco más y no me voy a quedar solo aquí'. Yo diría que el podio de este año responde al hecho de haber remado anteriormente dos finales", cuenta.

En 2016, Aina Cid se consideraba todavía "una novata en el mundo del remo absoluto, como sénior".

"En dos años creo que he madurado, he cogido experiencia y me he fortalecido psicológicamente. Confío bastante más en mí, sé cómo afrontar una regata. Antes me costaba más", asume.

Su compañera fija el punto de inflexión en el sexto puesto logrado en la ciudad carioca: "Nos invitó a ver la realidad, a ver que no hay nada imposible, que nuestras contrincantes también tienen dos piernas, dos brazos y una cabeza que a veces falla y puede jugar malas pasadas. Así se fue el mito de que Gran Bretaña es un país mejor, con más dinero y recursos o de que en Nueva Zelanda todas son unas fuera de serie. Al final compites contra chicas como tú, que tendrán fallos como tú. Nosotras simplemente intentamos dar lo mejor en todo momento para estar cerca o incluso por delante".

Para ese cambio de perspectiva, según indican desde la federación, también fue clave el nombramiento del inglés Robin Williams como asesor técnico.

"El éxito en el alto nivel es un cúmulo de muchas cosas pero, sin duda, una de ellas es creértelo. Recuerdo que, en uno de los informes que periódicamente me manda, insistía en que lo que nos faltaba era eso, creérnoslo. Yo creo que Anna Boada y Aina Cid se lo creyeron y ahí está su bronce", destaca Asunción Loriente.

Coronada esa primera cima con el podio mundialista, el dos sin timonel español pone su próxima meta en Tokio.

"Si en los anteriores Juegos fuimos diploma, esta vez me gustaría tener la posibilidad de luchar por las medallas. En Río estuvimos en la final pero no fuimos capaces de disfrutarla. Yo quiero llegar otra vez a la final y, esa sí, disfrutarla y estar peleando por una medalla", asevera Aina Cid.

"Sinceramente, sería una locura, pero hay que aspirar a lo más alto para no cerrarte opciones", se suma Anna Boada.

Mediado el ciclo olímpico, con ese ambicioso objetivo por conquistar, desde el cuerpo técnico proponen implementar cambios en la preparación de las remeras. El más significativo sería "incrementar el tiempo de entrenamiento conjunto" porque hasta la fecha no han completado una sola temporada juntas, por sus respectivas obligaciones universitarias.

Aina Cid (CN Amposta) completó su carrera en Ohio (Estados Unidos) y estudió el máster en Liverpool; Anna Boada, ahora en Australia, vivió durante algunos meses en Oxford.

"El año pasado tuvimos diez semanas para entrenar juntas y eso es muy poco para preparar un Mundial. Este año trabajamos durante cinco o seis meses y han dado un buen rendimiento. Valoramos su evolución de manera muy positiva, aunque pensamos que en esta época de invierno hace falta que trabajen juntas también", recalca su entrenador, Javier González.

En 15 segundos, insiste, "se pueden meter muchos barcos".

"No ha pasado nunca de momento, es verdad, pero nuestra obligación es pensar qué es lo mejor para el rendimiento. Queremos intentar conseguir una medalla en Tokio y todo pasa por lo que se haga previamente, por lo que hagamos ahora, a partir de ya", señala.

La próxima concentración del equipo nacional en Sevilla marcará el inicio del sueño olímpico. Anna Boada y Aina Cid están citadas en el CEAR de La Cartuja del 11 al 17 de noviembre.

Su carrera hacia Tokio es contrarreloj y desde la federación reclaman "más compromiso". "Las dos son remeras de mucha calidad. A nivel físico son muy fuertes; a nivel técnico son muy buenas; y, psicológicamente, trabajar para las medallas tiene un precio muy caro. Es lo que hay y las dos tienen que estar dispuestas a pagar lo que haga falta", pide Javier González.

Él no tiene ninguna duda acerca de su potencial. "Son muy fuertes y tienen muchas capacidades", remacha.

Y es que, tras haber devuelto a España al podio mundialista, el siguiente propósito es emular al dos sin timonel de Fernando Climent y Luis Lasúrtegui. Segundos en los Juegos de Los Ángeles'84, son los únicos medallistas olímpicos del remo español.