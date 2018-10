Sánchez acusa a Casado y Rivera de "no tener vergüenza" por usar a Venezuela

(Actualiza la NA3159 con la réplica de Albert Rivera)

Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado hoy al líder del PP, Pablo Casado, y al de Ciudadanos, Albert Rivera, de "no tener vergüenza" y carecer de "escrúpulos" por utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano con el objetivo de criticar el apoyo de Podemos al Ejecutivo.

En su turno de réplica durante la comparecencia para informar de la última cumbre europea, Sánchez se ha referido a las críticas lanzadas por Casado y Rivera contra la actitud del Gobierno con Venezuela.

A ambos líderes les ha espetado que "son políticos sin escrúpulos" porque considera que "usan para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano".

Sánchez ha insistido en esa línea, en que tanto a Casado como a Rivera les da igual que el Gobierno, en su primera reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, apoyara todas las medidas de endurecimiento de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

También se ha mostrado convencido de que no les importa que junto a las sanciones se intente mantener abierto el diálogo para facilitar una solución.

A su juicio, lo único que hacen los líderes del PP y de Ciudadanos es "intentar capitalizar la crisis, el dolor y el sufrimiento de Venezuela para intentar reprochar a este Gobierno el apoyo de Unidos Podemos".

Y en esa línea ha insistido: "No les importa Venezuela, sino el apoyo de Unidos Podemos al Gobierno, y eso es no tener vergüenza".

Después, en su segundo turno de intervención, el líder de Cs, Albert Rivera, ha contraatacado a Sánchez al afirmar que cuando este acabe su mandato "saldrá su cara" cuando haya que definir el término "sin escrúpulos".

Porque una persona sin escrúpulos, ha argumentado, es alguien que tres meses antes de lograr el poder afirmó que nunca llegaría al gobierno con los que "han dado un golpe en Cataluña" o quien negocia "prebendas e indultos en la cárcel" con los golpistas.

Del mismo modo, ha asegurado que "no tener escrúpulos es ignorar el dolor de millones de venezolanos que sufren una tiranía", insistiendo en pedirle que aclare si en su viaje a Cuba piensa denunciar la violación de los derechos humanos y si va a reunirse con la disidencia, como hizo -ha recordado- el expresidente de EEUU Barak Obama.

Otra de las críticas que Rivera ha hecho al presidente, ahora con ironía, es que Sánchez hoy haya descubierto algo que nadie sabía: que tanto Bildu como Quim Torra o ERC son constitucionalistas.

"Me consta que aun quedan constitucionalistas en el PSOE, pero también me consta que usted no es uno de ellos", ha concluido.