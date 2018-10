Mike Newell propone romanticismo y literatura en su nuevo filme

Madrid, 24 oct (EFE).- Amor, aventura y pasión por la literatura en tiempos de guerra es lo que propone el británico Mike Newell, director de "Cuatro bodas y un funeral", en "La sociedad literaria y el pastel de piel de patata", adaptación de un 'bestseller' epistolar homónimo que llega este viernes a las salas de cine.

"El mundo es un lugar difícil en este momento, sentí que había ganas de algo amable, idealizado y romántico", ha señalado a Efe Newell, experto en adaptaciones de éxito como "Grandes esperanzas" (2012),"El amor en tiempos del cólera" (2007) o "Harry Potter y el cáliz de fuego" (2005).

Ambientada en la Inglaterra de 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la película sigue las peripecias de Juliet Ashton (Lily James), una escritora de éxito, pero en plena crisis creativa y personal, que busca un argumento para su próximo libro.

La carta que recibe de un desconocido desde Guernsey, una pequeña isla del Canal de la Mancha que fue ocupada por los nazis durante la guerra, le brinda inspiración y le pone en contacto con un excéntrico grupo de personas que forman un club literario.

"Yo nací durante la guerra", recuerda Newell (1942), que pasó sus primeros años en St Albans, un pueblo al norte de Londres. "Son tiempos muy deprimentes, matrimonios que se van al garete, gente asesinada, hambre (...), la película va de cómo mantener el ánimo y tus emociones vivas durante tiempos de gran miedo y represión".

En su opinión, la clave para no caer en algo "blando" es que los personajes sean complejos y carismáticos. Es el caso de la Juliet de Lily James, actriz conocida por la última "Cenicienta" (2015) o la secuela de "Mamma mia!".

"Es una mujer moderna, quizá demasiado para la época", admite Newell, "era importante que las mujeres jóvenes actuales encontraran algo en la historia con que poder identificarse".

La historia sobre la ocupación nazi de Guernsey durante la guerra era algo poco conocido en el resto del mundo hasta que se publicó en 2008 la novela de la americana Mary Ann Shaffer y su sobrina Annie Barrows.

Shaffer estuvo investigando sobre el tema durante 20 años y justo antes de concluir el libro tuvo una enfermedad grave por lo que pidió a su sobrina que le ayudara a terminarlo.

La decisión de mantener el título, pese a su extensión, es en parte un homenaje a la novela.

"En Inglaterra no gustó mucho el título, a los críticos no les parece serio", señala Newell, "pero yo creo que es algo fácil de recordar, me encanta pensar que la gente diga 'vamos a ver esa película de la patata', es divertido".