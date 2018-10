Míchel: "Mi sensación es que estamos vivos y yo estoy muy fuerte"

Madrid, 24 oct (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, reconoció que su vestuario está "jorobado" por el empate cosechado frente al Athletic que les mantiene en descenso, pero apuntó que su sensación es que el equipo está "vivo" y él, personalmente, "muy fuerte".

Rayo y Athletic empataron en Vallecas un duelo en el que se adelantó el equipo madrileño con un gol de Pozo en la primera parte y neutralizó en la segunda Muniain.

"La primera parte fue buenísima en general. En intensidad, juego y ocasiones. La pena fue irse solo con el 1-0. El Athletic es un rival que propone muchos duelos individuales y cuando los ganas muy bien, pero en la segunda cuando tú la pierdes lo pasas mal", dijo Míchel.

"En la segunda parte, sin tener ocasiones claras, la sensación era dominio del Athletic. Nos han empatado en una jugada desgraciada y encajar ese gol duele mucho. Ha habido alternativas por los dos lados, aunque en los últimos veinte minutos he buscado hacer daño sabiendo que me podían hacer daño", confesó.

"La sensación es que puedes hacer daño pero también te lo pueden hacer. Si para llegar a la orilla hay que nadar a perrito se nada a perrito, pero en los últimos minutos digo. Hemos tenido ocasiones muy claras, pero fallarlas no me preocupa. La sensación es que el equipo se ha volcado y creo que eso es muy positivo", apuntó.

El Rayo Vallecano, en descenso, tiene un calendario complicado por delante con la visita a Girona y el recibimiento al Barcelona.

"Espero que ansiedad no haya. Cuando más ansiedad tienes que tener es cuando te empatan. Hemos tenido opciones y no he visto ansiedad, pero sí hemos sabido sufrir", dijo Míchel, que reconoció que su vestuario está "jorobado".

"La gente ha entrado jorobada al vestuario y eso a mi me disgusta. Solo siendo reconocibles en nuestro estilo. No puedo poner nada en contra del jugador. Esto nos tiene que reforzar para seguir por el mismo camino", comentó.

"Estamos en una mala clasificación, pero mi sensación es que estamos vivos. Estamos vivos y yo estoy muy fuerte. Pienso que tenemos margen de mejora", concluyó.